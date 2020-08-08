Его Арктика

Этот замечательный энтузиаст, влюблённый в Арктику, красоту и жизнь которой сохранил в своих многочисленных снимках, обратился в нашу редакцию за поддержкой своего интересного проекта. Он поделился, что ранее пытался получить грант на издание от Русского географического общества, его поддержали в этом стремлении в Ивановском отделении РГО, были и высокие предварительные оценки экспертов проектного отдела развития Арктики (ПОРА). Но, по словам автора, «что–то не срослось» в наши непростые времена... И он решил прибегнуть к методу народного финансирования, разместив свой проект на краудфандинговой площадке Boomstarter.

Редакции «Заполярной Правды» проект фотоальбома с раритетными снимками, который задуман в отличной печати в три тысячи экземпляров, представляется весьма интересным. И мы связались с автором, чтобы расспросить его подробнее о былой северной жизни и его новом замысле.

Валерий Смирнов отметит 31 августа свой 72–й день рождения. Родина его — легендарный город Брест. На Север Валерий Николаевич приехал в 1974 году после окончания Ленинградского мореходного училища. Родным стал посёлок Диксон, где трудился на геофизической станции «Колба» техником по полярным сияниям. В его обязанности входила фотосъёмка полярных сияний, так и увлёкся фотографией. Очень уж душа потянулась останавливать неповторимые мгновения таинственной Арктики. И этим он с полной самоотдачей занимался до 1991 года, когда закончил работу на Диксоне в должности начальника Диксонского районного узла связи. Он создал фотоклуб «Диксон», участвовал во многих фотовыставках и фотоконкурсах. Работал и внештатным фотокорреспондентом газет «Красноярский рабочий» и «Советский Таймыр». Печатался в центральной прессе — на полосах главной газеты советской страны «Правда». Гордится и тем, что фотовыставка членов его фотоклуба побывала на американском Диксоне. А работы для этого проекта он печатал в фотолаборатории АПН — Агентства печати «Новости» Советского Союза.

Так случилось, что после переезда Валерия Николаевича с Крайнего Севера в его увлечении фотографией наступил большой перерыв. Но семь лет назад он решил серьёзно вернуться к любимому творчеству, приобрёл современную профессиональную фотоаппаратуру. Любит путешествия пешком, на велосипеде и автомобиле, во время которых снимает пейзажи и репортажи, работает и в других жанрах. Фотографии из походов Валерия Смирнова можно посмотреть на его сайте fotovsmirnov.com.

На наш вопрос «Как пришла идея создания фотоальбома «Моя Арктика»? Валерий Николаевич ответил:

– За время работы на Диксоне в Диксонском управлении гидрометеорологии я бывал на многих полярных станциях, и всегда со мной был фотоаппарат. И все важные события арктического посёлка Диксон старался запечатлеть. Так у меня сложился большой фотоархив, в котором есть снимки от Новой Земли до островов Де Лонга и Земли Франца–Иосифа до Норильска.

Наша страна за последние годы сильно изменилась, а в моём арктическом архиве есть много исторических фотографий. Так у меня и появилась идея создать фотоальбом о Диксоне и Арктике ушедших лет. В фотоальбом «Моя Арктика» вошли фотографии, сделанные мной в 1975–1991 годах. На них запечатлены портреты полярников, их будни и праздники, суровая красота арктической природы. Фотолетопись дополнена современными снимками известного красноярского фотографа Виталия Иванова, который жил и работал на Таймыре. Издание адресовано тем, чья судьба связана с этим прекрасным краем, а также всем, кто интересуется жизнью Арктики. Обращаюсь к норильчанам поддержать издание фотоальбома «Моя Арктика», ведь это наша общая история.

Великий русский учёный Михаил Ломоносов не зря говорил, что «народ, не знающий своего прошлого, не имеет будущего». А известный историк Василий Ключевский считал, что «история — это фонарь в будущее, который светит нам из прошлого». Сейчас идёт сбор средств на издание фотоальбома «Моя Арктика». Один я не в состоянии осилить это издание и поэтому решил прибегнуть к методу народного финансирования. Надеюсь и на поддержку норильчан. В вашем городе был в своё время дважды, и снимки Норильска есть в фотоальбоме.

Чтобы появился бумажный фотоальбом в твёрдом переплёте, надо просто поддержать его издание, внеся любой посильный вклад. Условия участия в финансировании описаны на сайте boomstarter.ru в разделе «Фотоальбом «Моя Арктика». Автор этих строк вместе с друзьями, познакомившись с уникальными арктическими снимками Валерия Смирнова, также станет одним из спонсоров фотоальбома. Каждый получит вознаграждение в виде редких фотографий, определённого количества альбомов. Всё зависит от суммы взноса. Желаем автору как можно быстрее увидеть своё творение изданным. И да поможет ему родная Арктика! И пусть «Моя Арктика» станет и вашей...