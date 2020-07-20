Экспериментальный театр школы № 23 ШКЭТ удостоен Гран-при

Видеоверсию спектакля «И это было лишь начало…» норильчане представили на III Всероссийском конкурсе-фестивале «Дань памяти», посвящённом 75-летию Великой Победы. Организатором стал Международный продюсерский центр MuzStart. Постановка была задумана по мотивам известного произведения поэта-фронтовика Давида Самойлова «Цыгановы» с включением фрагментов из прозы Виктора Астафьева и Василия Шукшина. Это идея руководителя ШКЭТ Светланы Варламовой - создать школьный спектакль о судьбе русского человека, прошедшего войну, с участием одиннадцати юных исполнителей от 9 до 15 лет.

Ребята вдумчиво готовились к работе, познакомившись с выдающими книгами и фильмами о Великой Отечественной войне. Специально для спектакля одна из его участниц сшила куклу по лекалам 1940-х годов.

Спектакль весной этого года уже был удостоен диплома II степени на театральном онлайн-фестивале «Сияние рампы» Дворца творчества детей и молодёжи. Помощниками в создании непростой постановки стали замдиректора 23-й школы Борис Фискинд, обеспечивший техническую часть, и видеооператор Александр Сёмочкин.

Школьный экспериментальный театр ШКЭТ был организован 4 года назад и уже хорошо известен в Норильске, юные исполнители постоянно участвуют с мини-спектаклями и чтением стихов в школьных и городских мероприятиях и фестивалях. Сейчас в коллективе, вместе с недавно созданной группой младшеклассников, 26 человек. В новом учебном году театр будет работать над проектом «Мастерская сказок» и представлением, посвящённом Древней Руси.

А спектакль «И это было лишь начало…» можно посмотреть на новом медиапортале школы «Молодёжка 23/19» molodezhka-norilsk.ru, на котором представлены и самые яркие события в жизни этого, весьма творческого учебного заведения.