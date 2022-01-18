Енисейское речное пароходство помогло министерству культуры Красноярского края снять фильм
Енисейское речное пароходство помогло министерству культуры Красноярского края снять фильм
Премьерный показ картины «Семья нового года», ставшей подарком для красноярцев, состоялся 30 декабря.
Несколько сцен киноленты, подготовленной по заказу Министерства культуры Красноярского края, были отсняты на объектах Енисейского речного пароходства. По сюжету главным героям, проживающим в Енисейске, необходимо было добраться на пароме в посёлок Подтесово. Съёмки проходили на переправе Еркалово — Прибрежная, которая соединяет населённые пункты Енисейского района, расположенные на правом берегу, с городами Енисейск и Лесосибирск.
«Перевозку людей и автомобилей обеспечивали суда Подтёсовской РЭБ флота — филиала Енисейского речного пароходства: несамоходный паром «Дивногорец», теплоход-толкач БТП-605 и вспомогательное судно «Ледоход». Съёмочный процесс не повлиял на работу переправы: паром выполнял рейсы в соответствии с расписанием», — рассказал старший капитан-наставник Подтёсовской РЭБ флота Евгений Антонов.
Кроме того, для сцены свидания на крыше создатели фильма использовали здание управления Енисейского речного пароходства. Именно оттуда девушка, приехавшая из Енисейска, любуется видом Красноярска и знаменитым «Биг-Беном». 18-этажное строение высотой — 64 метра на улице Бограда, 15, было возведено в 1970 году и долгое время оставалось самым высоким в Красноярске.
«Над телепроектом работали около трёхсот человек — как профессиональных актёров, так и просто жителей края, студентов и школьников, представителей экстренных служб. Помощь в организации съёмок оказали администрации нескольких муниципалитетов и более десятка различных организаций. Только благодаря совместным усилиям нам удалось за 19 съёмочных дней создать добрую историю об истинных ценностях», — отметил Аркадий Зинов, министр культуры Красноярского края.
«Красноярская земля богата талантами, и мы рады поддержать творческие инициативы земляков. Очень приятно, что в фильме показаны красота Енисея и наших родных городов, реальная жизнь красноярцев, в том числе проживающих в отдалённых поселениях, существование которых неразрывно связано с рекой», — подчеркнул исполнительный директор Енисейского речного пароходства Евгений Грудинов.
Посмотреть фильм можно на YouTube-канале центра международных и региональных культурных связей министерства культуры Красноярского края.