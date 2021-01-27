Ежегодная городская выставка «Февральские самоцветы» откроется 5 февраля в Городском центре культуры

Творческое объединение художников и мастеров декоративно-прикладного искусства «Вернисаж» под руководством Нины Птицовой представит в выставочном зале ГЦК произведения около 30-ти участников. Среди них самодеятельный художник Валерий Москаленко, автор вязаных игрушек Наталья Рогова, умелица вышивать лентами Юлия Лопаткина; Юлия Майер, чьи забавные мишки побывали на столичной выставке, а также мастерицы творческого объединения «Золотые ручки» из Кайеркана.

Выставка объединила талантливых норильчан разного возраста. Они с душой творят в различных техниках: живопись, графика, вышивка, батик, скрапбукинг, бисероплетение, вязание и валяние из шерсти, текстильные игрушки и другие направления. Мастера выбрали близкие им темы, связанные с зимними праздниками, родным краем, мечтами о летнем отдыхе.

Открытие выставки «Февральские самоцветы» состоится 5 февраля в 18.00, вход по пригласительным билетам. А для всех желающих экспозиция будет открыта до 19 февраля, с 12.00 до 19.00, кроме воскресенья и понедельника. Вход на выставку - 50 рублей.