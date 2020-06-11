Фестиваль «Северная поэзия» в этом году проходит в необычном формате

Этот праздник проводится по инициативе Союза писателей Таймыра и при поддержке Централизованной библиотечной системы уже 13–й раз. Особенно норильчане любят турнир «Рыцарь поэзии», в котором литераторы из Норильска и Дудинки читают перед конкурсной комиссией свои произведения. В этом году конкурс, стартовавший 10 июня, проводится дистанционно. Авторы от 16 лет и старше в течение недели в каждом из семи туров выставляют не более одного произведения. Ежедневно на всех онлайн–площадках Центра литературного творчества «Водолей» и Союза писателей Таймыра размещают фотоснимки, по которым претенденты должны сочинить стихотворение, посвящённое Норильску, его жителям, красотам тундры и так далее. Творения, которые оценивает жюри, принимают в течение суток (до размещения следующей тематической фотографии) по адресу lencnk@mail.ru. Норильчане могут проголосовать в соцсетях за понравившиеся стихи, представленные инкогнито, в том числе в группе «Норильск литературный».