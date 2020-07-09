МАУ ИЦ «Норильские новости»

Фестиваль северной ягоды скоро откроет свои двери. В этом году – онлайн

Фестиваль северной ягоды скоро откроет свои двери. В этом году – онлайн

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Фестиваль северной ягоды скоро откроет свои двери. В этом году – онлайн

Фестиваль северной ягоды скоро откроет свои двери. В этом году – онлайн

В честь ягодного сезона Городской центр культуры запускает конкурс для маленьких художников. Конкурс декоративно-прикладного и изобразительного творчества «Ягодное искусство» приглашает ребят всех возрастов принять участие.

Работы принимаются по двум номинациям: изобразительное искусство и декоративно-прикладное творчество.В трёх возрастных категориях: 6-9 лет; 10-13 лет; 14-17 лет.

Чтобы выиграть в конкурсе и получить замечательные призы, необходимо: прочитать положение конкурса; написать заявку; подготовить работу; отправить заявку и работу на почту yagodniypikasso@yandex.ru

Подробнее с положением конкурса можно ознакомиться по ссылке

9 июля в 17:33 4480
Фестиваль Северной ягодыПарк культуры
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