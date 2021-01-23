Фестиваль военно–патриотической песни «Виктория» пройдёт в онлайн–формате

Подготовка и проведение XIX фестиваля–конкурса осуществляется дудинским Центром народного творчества при содействии комитета культуры, молодёжной политики и спорта администрации Дудинки и городского Дома культуры. В песенном марафоне приглашают принять участие семейные коллективы, отдельных исполнителей, солистов, дуэты, вокальные ансамбли учебных заведений, учреждений дополнительного образования, молодёжных объединений, организаций и учреждений города независимо от их ведомственной принадлежности.

Победители и лауреаты будут определены в пяти возрастных категориях, от 5 до 36 лет и старше. Приём заявок на участие и видеороликов будет проводиться до 5 февраля. Просмотр работ конкурсной комиссией состоится с 8 по 11 февраля. Видеоролики, допущенные к просмотру жюри фестиваля, оценят 12 февраля. Итоги конкурса разместят на официальном сайте Центра народного творчества. Лауреаты будут награждены дипломами и кубками, а победителю достанутся Гран–при фестиваля, грамоты, кубок и денежная премия в размере 10 тысяч рублей.

Дополнительную информацию можно получить у кураторов фестиваля по телефонам: 8–902–941–83–10 (Ольга Шульга), 8–902–948–55–32 (Лариса Томашевская) и по электронной почте gcnt2005@mail.ru.