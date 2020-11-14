Философия огня

Причудливые театральные маски, замысловатые костюмы, танцы с веерами, волшебные превращения, захватывающие сцены с огнём... Спектакль с первых мгновений полностью захватывает внимание зрителей: и не только жадных до необычного зрелища малышей, но и требовательных к сюжету и актёрской игре взрослых.

Основа сказки — история о противостоянии двух могущественных духов–братьев: Красного огненного и Синего водного драконов. Параллельно с основной линией нам рассказывают ещё несколько небольших историй о второстепенных персонажах, одни из которых мечтают с помощью магических спичек обрести власть и могущество, заполучив силу Красного дракона, а другие, наоборот, грезят о любви и благополучии в мире.

В общем, «Легенда» говорит о базовых принципах морали, этике, благородстве и честности, ну и, конечно, о том, что добро всегда побеждает. На то она и сказка. Главный же секрет Красного дракона заключается в том, что за всеми этими сюжетными поворотами и хитросплетениями восточных интриг кроется ещё один довольно простой смысл — с огнём играть нельзя.

Именно благодаря такому базовому посылу 17 лет назад и родилась «Легенда о Красном драконе». Её автор, а также режиссёр–постановщик — хорошо известный норильчанам по сцене нашей «Маяковки» актёр Денис Чайников, тот самый, что так блестяще сыграл Томского в «Пиковой даме», энкавэдэшника в «Жди меня...» и ряд других ярких персонажей. Сценарий спектакля Денис написал ещё в 2003 году, когда работал в Екатеринбурге. Руководство местного театра попросило его придумать детскую сказку, посвящённую теме пожарной безопасности, в которой детям простым языком рассказывалось бы о том, что спички — это опасно, а разводить огонь без присмотра — плохо. Изначально Чайникову идея показалась сложно выполнимой: как сделать интересный и захватывающий спектакль из такой «политинформации»?

Вдохновение пришло неожиданно, когда однажды вечером он слушал кассету с записью звуков и ритмов японских колоколов. В голове сразу возникли образы могущественных духов огня и воды из Страны восходящего солнца, что кружатся в бесконечном танце вечного противостояния, и никто из них не может взять верх, напоминая по сути инь и янь — эти два символа созидания противоположностей, которые постоянно заменяют и поддерживают друг друга и никогда не исчезают полностью, несмотря на то что иногда одна сторона побеждает другую. Ухватившись за эту мимолётную мысль, актёр со свойственной творческой натуре фантазией начал раскручивать маховик истории, создавая персонажей и сюжетные повороты.

Премьера сказки с успехом прошла в Екатеринбурге, а после переезда в Норильск Денис только и ждал возможности вновь выпустить на волю Красного дракона. И вот такой момент настал. В общем, это один из тех детских спектаклей, который доставит удовольствие и юным зрителям, и взрослым поклонникам «Маяковки».

Кстати, «Легенда о Красном драконе» — это не единственная постановка Дениса Чайникова. Он также известен как автор, режиссёр и художник–постановщик сказок для детей: «Приключения на Диком Западе», «Сказка про дождик», «Как Волк и Заяц за ёлкой ходили», которые также с успехом проходили на норильской сцене.