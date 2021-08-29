Фонды Музея Норильска пополнились новыми картинами

Известно, что ветеран Великой Отечественной войны Павел Краснояров трудился художником-оформителем на Норильском комбинате с 1952 по 1980 год. И его сын Сергей Краснояров, работник художественно-производственных мастерских, тоже был художником, они закончили в столице края училище имени Сурикова, дружили с известным норильским мастером кисти Николаем Лоем. Вдова сына художника Ольга Красноярова живёт в Красноярске и не имеет возможности прилететь в Норильск. Поэтому она попросила председателя Законодательного собрания Дмитрия Свиридова передать подаренные ею картины норильской галерее.

Дмитрий Свиридов на церемонии дарения картин в Норильской художественной галерее отметил:

- Знаменательно, что среди портретов, выполненных в реалистическом стиле, есть и образ представителя горняцкой профессии – машиниста бурстанка рудника «Медвежий ручей» Газизова. Надеюсь, что среди норильчан найдутся те, кто помнит людей, изображенных на этих полотнах. Художественная ценность работ, отражающих дух 1960-х и запечатлевших людей, создававших Норильский комбинат, несомненна. Эти произведения – часть сложнейшей истории Норильска. Они напоминают нам о связи поколений и о том, что мы должны быть благодарны тем, кто заложил основы производства, прославившего норильскую землю и большой Красноярский край.

Герои трёх портретов известны. На них, кроме Г. Г. Газизова, изображены слесарь обогатительной фабрики Алексей Николаевич Кузьмин и работник пассажирской автотранспортной конторы Виктор Васильевич Илюшин. На двух портретах, мужском и женском, подписей нет. Но есть надежда, что со временем мы узнаем имена этих норильчан, вдохновивших художника.