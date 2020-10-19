Фотолукошко

В Городском центре культуры состоялась церемония награждения участников городского фотоконкурса «Ягодный сезон», который ежегодно проходит в рамках фестиваля «Северная ягода». В этот раз на суд жюри были представлены более 150 фото от 40 авторов, в том числе из других городов. В номинации «Натюрморт» победила Юлия Шахрай. Корреспонденту «Заполярной Правды» она рассказала, что не стремилась сделать конкурсный кадр:

- Мы ездили компанией за ягодой на реку Аякля. Пока друзья занимались собирательством, я устроила фотоохоту. Потом, когда увидела, что получилось, поняла, такой красоте пропадать нельзя, и отправила фото на конкурс.

Руслан Круглов, победитель в номинации «Дикая красота», ни раз становился призёром конкурса. Фотограф-любитель признался, что для него природа это – муза; запечатлевать пейзажи - это не просто увлечение, а настоящая страсть. Особое наслаждение приносит макросъёмка. Прогулки на природе всегда заканчиваются новыми «трофеями».

В номинации «Семейное лукошко» главный приз взяла Мария Реуцкая – постоянный участник конкурса. Больше всего наградам радуется её маленькая дочь - София, которая стала моделью на ягодной полянке. И это не единственная номинация, в которой победили Реуцкие в этом «Ягодном сезоне». Глава семьи - Дмитрий награждён спецпризом в дополнительной номинации «Выбор жюри».

Также отдельно жюри отметило Екатерину Каверину и Анастасию Скрыпникову.

Грамоты и подарки участникам и победителям вручила Ирина Субочева, начальник управления по делам культуры и искусства администрации Норильска.

- Объектами фотоконкурса становятся привычные для нас места и предметы: ягода, природа, человек. При этом участникам каждый раз удаётся увидеть, придумать что-то новое, интересное. И жюри становится всё сложнее выбрать победителей, - отметила Ирина Субочева. – Благодарим вас за поддержку фестиваля «Северная ягода» и будем рады видеть вас среди участников конкурса в следующем году.