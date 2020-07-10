Гастрономический фестиваль «СЕВЕР» – в новом формате

Самое вкусное событие года меняет формат, чтобы радовать норильчан блюдами высокой кухни из локальных продуктов даже в такое непростое время. Пройдёт оно в течение пяти дней, с 27 по 31 июля, в прямом эфире на YouTube-канале Агентства развития Норильска.

Главная фишка этого года – возможность попробовать себя в роли настоящего шеф-повара, не покидая собственной кухни. Под кураторством опытных поваров в прямом эфире вы приготовите изысканные блюда северной кухни. А чтобы не ошибиться с пропорциями и ингредиентами, набор необходимых продуктов вам доставит курьер.

Не желаете готовить? Заказывайте! В течение всей рабочей недели блюда специального фестивального меню будут доступны в Sanremo, «Малине», «Гриль-ферме», BeerHouse, BurgerRing, «Норильске», КофеStory, «Чайхоне северной», «Фуд-холле» и «Кебаб-клабе».

Специально для норильчан - оленина и северная рыба в неожиданных сочетаниях с перловкой, тофу, черносливом и другими продуктами.

Производственные столовые компании «Норникель» вновь станут территориями высокой кухни. В течение рабочей недели обеды, приготовленные под кураторством столичных поваров, будут поданы в столовых: «Славянка», Талнахской обогатительной фабрики, Недеждинского металлургического завода, медного завода и рудника «Заполярный».

В разработке фестивального меню, сопровождении поваров норильских ресторанов принимали участие столичные шефы. Среди них - уже опытные участники норильского гастрофестиваля: Юрий Агузаров (ресторан MØS, Москва), Константин Матвеев (стартап шеф), а есть и новые партнеры «СЕВЕРА»: Руслан Поляков (ресторан Remy Kitchen Bakery), Евгений Насыров (винный бар «Танцы», ресторан «Игристый») и Марат Калайджян (ресторан Big Wine Freaks).

Подробная информация, меню для заказа и расписания мастер-классов – на сайте фестиваля: https://gastrosever.ru/

Анонсы, знакомство с шеф-поварами Норильска и Москвы, их секреты идеального приготовления блюд – в аккаунтах Агентства развития Норильска в социальных сетях.

Проект организован Агентством развития Норильска при поддержке компании «Норникель» и городской администрации.