GeekOn – онлайн

«GeekOn» - это слёт любителей комиксов, аниме, манги, видеоигр, сериалов и других видов современного искусства. Организатор фестиваля — клубное объединение «Киви» МБУ «Кинокомплекс «Родина». На фоне пандемии было решено провести фестиваль в онлайн-формате. Сегодня в 11.00 на YouTube – канале, а также на официальной странице фестиваля в Instagram @geekon_norilsk участников ждёт захватывающий мастер-класс гримёра Евгения – лидера косплейной ГРУППЫ «VENOM». А также небольшая лекция от фотографа Екатерины Марковой, которая поделится всеми тонкостями организации косплея. Участники смогут пообщаться с организаторами фестиваля и обсудить актуальные течения современной молодёжной субкультуры.

Узнать о фестивале подробнее можно в социальных сетях «ВКонтакте» и «Instagram» (кинокомплекс «Родина» Норильск), а также на официальном сайте учреждения кино-родина.рф:

https://vk.com/geekon_2020

https://www.instagram.com/kinokompleks_rodina_norilsk/

https://www.instagram.com/geekon_norilsk/