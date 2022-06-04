Гениальная идея

Прошёл он, как и ожидалось, с аншлагом: билеты разошлись молниеносно и задолго до фестиваля, достать лишний билетик было практически невозможно.

Те, кому посчастливилось попасть на концерт, могли насладиться профессиональным исполнением классики мировой музыкальной культуры: «Солисты Москвы» исполнили произведения Бетховена, Шнитке, Шуберта, причём программа, как рассказал сам маэстро, подбиралась специально, а главное — вряд ли прежде эта музыка звучала со сцены местного театра. А ещё норильчане отметили полное взаимопонимание между артистами знаменитого коллектива.

– Сегодня у нас был импровизационный сюрприз. Публика узнала «Ночную серенаду» Моцарта и начала аплодировать. Мои музыканты хорошо меня знают: смотрят, я остановился, и никто из них не заиграл. Паузы в произведении в этом месте нет, но мы сделали её, и все в ансамбле заулыбались. Я считаю, важно реагировать на реакцию зала, и неважно, один это человек или целая публика. В итоге мы сыграли Моцарта на бис, а Шуберта (Ф. Шуберт — Г. Малер «Смерть и девушка». Струнный квартет №14 ре минор, D 810. — Прим. авт.) — не квартетом, для которого написано произведение, а оркестром, так всего шесть коллективов в мире играют, это очень трудно. И его норильчане точно слышали сегодня впервые. Кстати, первое исполнение этого произведения оркестром в Союзе тоже было нашим — я привёз эту партитуру из Амстердама, — рассказал художественный руководитель и дирижер камерного ансамбля, народный артист СССР Юрий Башмет.

— В Норильске публика замечательная: горячая, непосредственная, и это стало ясно с первой же ноты, – делится маэстро. — Атмосфера, создавшаяся в зале, распространялась поначалу именно из зала. Концерт, считаю, получился хорошим. Это всегда помогает зарядиться силами, а график у нас очень плотный — буквально накануне давали большой концерт в Москве с другим оркестром.

Как отметил генеральный директор Красноярской филармонии Евгений Стодушный, концерт в Норильске — это подтверждение того, что традиция заложена:

– Это уже второй фестиваль, и, как отметил губернатор края, понятие ежегодный отвечает растущей потребности сибиряков в искусстве самого высокого уровня, транслировать который может только такой мэтр, как Юрий Башмет. Мы горды, что Сибирский фестиваль Юрия Башмета идёт именно в нашем крае — ни один другой регион Сибири этим похвастать не может. Ну а полный зал и восторг публики — верное свидетельство того, что мы на правильном пути. Впереди ещё целая неделя мероприятий в Красноярске, Железногорске, Зеленогорске и других городах региона, что говорит о росте и развитии фестиваля. Надеемся, в следующем году он будет ещё более масштабным. Я хочу сказать спасибо артистам, а также партнёрам, в том числе компании «Норникель», благодаря которым этот праздник состоялся, и надеюсь, что он займёт свою нишу в фестивальном движении России и международной фестивальной повестке.

Для приезда всемирно известных музыкантов в наш город был ещё один повод — презентация регионального образовательного центра Юрия Башмета, который начнёт работу в Норильске в сентябре. Ученики центра будут участвовать в творческих мероприятиях, мастер–классах и встречах с известными деятелями искусств.

Подобные центры для музыкально одаренных учеников работают в стране с 2013 года в рамках проекта «Юрий Башмет — молодым дарованиям России» (реализуется при поддержке Фонда президентских грантов и Министерства культуры РФ). Их основная задача — выявление и всестороннее развитие талантливых молодых музыкантов. В течение года в эти центры приезжают ведущие российские и зарубежные педагоги для проведения репетиций и мастер–классов. Сегодня центры Башмета работают уже в 15 российских городах.

Генеральный директор Русского концертного агентства Дмитрий Гринченко подчеркнул, что такое важное начинание также поддержала компания «Норникель»:

– Сегодня я побывал у вас в музучилище. Это перевернуло моё представление о Норильске. Я увидел, как местные ребята играют на валторне, гобое, фаготе — в наших городах на таких инструментах играют крайне мало музыкантов, особенно за Уралом, буквально считанное количество. Мощная поддержка градообразующего предприятия даст возможность приглашать в ваш город лучших педагогов, профессоров. Специалисты по разным инструментам будут работать тут по несколько дней в течение года, причём не только с детьми из Норильска, но и из Дудинки, отдалённых посёлков. Кроме того, мы хотели бы, чтобы центр не замыкался только на музучилище, ведь есть таланты и в музыкальных школах Норильска и Таймыра.

А по мнению маэстро, наш город вполне может стать центром культурной жизни Арктического региона:

– Во всяком случае, мне этого очень бы хотелось. Я первый раз побывал в Норильске в прошлом году. И честно скажу, город меня просто поразил. Своей настоящестью, цельностью, публикой, большой пресс–конференцией после концерта, таким невероятным вниманием. А когда я узнал, что здесь есть музыкальное училище, сразу сказал, что нужно именно в Норильске открыть мой региональный образовательный центр для одаренных детей. И я рад, что в сентябре такой центр начнёт работать. Конечно, это было бы невозможно сделать без помощи людей, компании «Норильский никель», которые помогают, но здесь для меня главное, что они, так же, как и мы, хотим, чтобы люди в нашей стране имели возможность развиваться не только в столицах, но и в городах, где они живут и учатся. Поэтому сейчас я летел в Норильск как в родной город. И вот такими вещами я очень дорожу.

Юрий Башмет также добавил, что в связи с сегодняшней «отменой российской культуры» на Западе у него стало больше выступлений в России, чему он только рад:

– Для меня очень важно выступать для своей публики, порой даже в отдалённых городах России. В мире я уже всё, что мог сделал, причём сделал первым. Первые сольные концерты на альте в Нью–Йорке, Вене, Амстердаме, Берлине, Париже, Милане сыграл именно я. Это невозможно превзойти, это можно только повторить, хотя пока никто не повторил. У нас как раз сейчас должно было идти уникальное турне камерного ансамбля «Солисты Москвы» по легендарным концертным залам мира. По одному концерту в каждой стране, только великие залы: Берлинская филармония, Концертгебау, Музикферайн и т.д. Никто подобного до нас даже не пытался сделать. Но турне отменилось, и я с не меньшим, а, может, даже большим удовольствием лечу в Сибирь. Мы долго искали даты для моего фестиваля в Красноярске, а здесь всё так удачно сложилось. И я рад этому. Наш зритель очень благодарный, искренний, восприимчивый и честный. Его обмануть нельзя. Он идёт за настоящим. И для меня это крайне важно. А по поводу запретов музыки Чайковского, Шостаковича, конечно, невероятно, что это происходит сейчас, в ХХI веке. Но, с моей точки зрения, они себя обедняют, свою жизнь и душу. Я уверен, что без Чайковского и Чехова, без Шостаковича и Достоевского душа человека становится суше, проще. И они не русскую культуру отменяют, а свою жизнь, делая её восприятие менее осмысленным. А у нас планов сегодня очень много. Я вообще люблю придумывать и реализовывать что–то новое.

В числе этих планов, кстати, ещё одно посещение Норильска в сентябре нынешнего года. «Солисты Москвы» и Юрий Башмет дадут старт работе образовательного центра. Вместе с ними прибудут педагоги, которые проведут мастер–классы для ребят. А горожан ждёт новая программа, несомненно, насыщенная, яркая. Многое для норильчан прозвучит в исполнении оркестра впервые, и, намекнули музыканты, ждите сюрпризов.

Юрий Башмет считает, что прививать вкус к музыке у подрастающего поколение надо вовремя. Потому девять лет назад организовал Всероссийский юношеский симфонический оркестр, где занимаются ребята от 11 до 22 лет. Его он называет школой жизни:

«В советское время школы игры в симфоническом оркестре не было, но существовали спецшколы для одарённых детей. Со временем мы утратили такие традиции. Многие педагоги, профессора, которые могли бы привить музыкальный вкус, уехали работать за границу. Вот Вера Горностаева преподавала в Японии, а потом на конкурс Чайковского приезжает японец и с полным пониманием играет музыку Чайковского. Или Виктор Третьяков, лучший скрипач всех времён, преподавал в Кёльне, а затем мы встречаем немецких скрипачей, знающих наши традиции. Спору нет, важно распространять культуру, но и в нашей стране масса талантов, которым нужно помогать. В этом и есть задача юношеского оркестра — вовремя подсказать детям, что пора учиться. Знаете, мне нравится фраза Михалкова–старшего, когда он объяснял, почему стал детским поэтом: «Сегодня это дети, а завтра — народ». Это правда. Наши ребята приобретают как минимум ремесло, а как максимум — профессию. Ведь наши выпускники, кому исполнилось 22 года, уступают место новому набору молодёжи, но не уходят в никуда. Многие из них становятся лауреатами конкурсов, работают ассистентами у профессоров консерватории, в оркестрах и так далее.

А вообще за 10 лет существования оркестра я могу сказать, что у нас все ещё очень много талантливых ребят. Причем они живут порой в далеких от центра городах нашей страны. И для меня каждый раз огромная радость находить новых, иногда совсем юных музыкантов, помогать им становиться профессионалами, развивать их лучшие качества и давать путёвку во взрослую жизнь. Мы удивительная, уникальная страна, где классическая музыка, профессиональное искусство продолжают играть огромную роль. Этот проект за последние 10 лет стал для меня не просто родным и любимым, а невероятно важным. Вот сейчас тем, кто пришёл совсем юными 10 лет назад, уже 20, кому–то 22 года, и я помню, что вот эту девочку мы впервые услышали в Тольятти, а эту — в Екатеринбурге. А сейчас они заканчивают консерватории в Москве или в Питере. В каждом оркестре, в любом городе нашей страны: в Хабаровске, Тюмени, Челябинске, Владивостоке, Ростове–на–Дону — играют ребята, которые в свое время прошли школу Всероссийского юношеского симфонического оркестра».