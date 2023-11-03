Гений вне времени

Культурно–досуговый центр им. Вл. Высоцкого в 2023 году стал победителем конкурса «Мир новых возможностей» компании «Норникель». Грантовые средства направили на реализацию инициативы, посвящённой популяризации творчества известного поэта, актёра театра и кино, чьё имя носит учреждение. Самым масштабным мероприятием проекта стал фестиваль «Молодёжь поёт Высоцкого», приуроченный к юбилею Владимира Семёновича. Организаторы составили очень насыщенную программу, в которую вошли литературно–музыкальная встреча для школьников, церемония открытия памятника, творческий вечер Никиты Владимировича Высоцкого, конкурс среди исполнителей, поэтический моноспектакль, актёрский тренинг и гала–концерт.

В нашу память на века

Несмотря на мороз, вечером на аллее имени Владимира Высоцкого в Талнахе было многолюдно. Здесь собрались поклонники творчества барда, общественники, представители администрации Талнаха и Норильска. Что интересно, было много молодёжи не только в почётном юнармейском карауле, но и среди зрителей. Все замерли в предвкушении того, когда поднимут полотнище и перед зрителями предстанет бюст Владимира Семёновича.

С приветственным словом к собравшимся обратился глава Норильска Дмитрий Карасев:

– В Культурно–досуговом центре имени Владимира Высоцкого каждый год проходят памятные мероприятия, звучат песни и стихи. Новый мемориал — дань уважения и восхищения культурному наследию, которое он оставил после себя. Его творчество имеет душу, на нём росли многие поколения, оно актуально и по сей день. Приятно осознавать, что и наша молодёжь читает его стихи и исполняет песни. Благодарю всех причастных к созданию памятника.

Для участия в открытии памятника в Норильск приехал сын Владимира Высоцкого — актёр, режиссёр, сценарист, директор музея «Дом Высоцкого на Таганке» Никита Высоцкий. Он также выразил благодарность норильчан:

– Я очень взволнован, ведь мы открываем памятник моему отцу. В Норильске чтут память о нём. Раньше только слышал об этом, а теперь убедился воочию. Уверен, что мы начинаем новую историю — здесь будут собираться поклонники таланта Владимира Семёновича. Это не первый мемориал моему отцу в нашей стране, я часто бываю на церемониях открытия. И каждый раз рассказываю об одном случае. Великая сборная СССР по хоккею «Красная машина», с игроками которой дружил Высоцкий, завела традицию — перед ответственными соревнованиями устраивать на тренировочной базе творческий вечер с участием их товарища. Если не получалось организовать мероприятие, то команда шла в театр на Таганке или слушала его песни. Считали, что это приносит удачу! И после этого спортсмены завоёвывали свои титулы на чемпионатах мира и Олимпийских играх. И я тоже верю, что Высоцкий приносит удачу. Я с этой фамилией живу почти 60 лет и могу утверждать со всей ответственностью, что так оно и есть.

Теперь убеждён, что и в Норильске всё будет хорошо, ведь здесь есть культурно–досуговый центр и сквер, который носит это замечательное имя. Благодарю всех, кто внёс свой вклад в создание мемориала, особенно администрацию Норильска. Благодарю не только от себя лично, но и от лица почитателей таланта Владимира Семёновича. Людей, которые любят его, — миллионы! И все они будут рады, когда узнают такую замечательную новость.

Инициатором создания памятника выступил советник руководителя администрации губернатора Красноярского края, начальник регионального отделения движения «Юнармия» Денис Побилат.

Денис Петрович с детства задумывался о том, чтобы создать мемориал любимому исполнителю. Мечта обрела очертания полгода назад, когда он стал сотрудничать с краснодарским скульптором Михаилом Сердюковым, руководителем проекта «Аллея Российской Славы». Для изготовления памятника выбрали композитный материал. По словам создателя, он может выдержать очень низкие температуры, до –60оС. Готовое изделие отправили из Краснодара в Красноярск, а потом доставили в Норильск по воде. Открытие памятника приурочили к проведению фестиваля «Молодёжь поёт Высоцкого» и собрали на церемонии всех поклонников гениального творца.

– Находиться здесь сегодня — большая честь для меня. Талнах — моя малая родина. Мы свидетели исторического события! Я вырос на песнях Высоцкого, до сих пор храню записи на таких редких сегодня пластинках и плёнках. Я знаю, что и юнармейцы часто исполняют песни знаменитого барда. Этот день ребята из почётного караула запомнят надолго, — подчеркнул Денис Побилат.

Почётное право открыть памятник организаторы предоставили главе Норильска и главному юнармейцу Красноярского края. Дмитрий Карасев и Денис Побилат сняли полотнище и явили собравшимся бюст Владимира Семёновича. Завершилась торжественная церемония возложением цветов.

Сын своего отца

Никита Высоцкий впервые посетил Норильск. Как рассказал сын великого поэта и актёра, он был знаком с участниками клуба любителей творчества Владимира Семёновича «Нерв». Именно эти люди стали инициаторами присвоения талнахскому культурно–досуговому центру имени Высоцкого.

– Они мне запомнились энтузиастами, влюблёнными в творчество отца. Им было мало знать и владеть, нужно было делиться этой энергией с окружающими. Очень жаль, что основатель «Нерва» уже ушёл из жизни. И вот я здесь, воочию вижу результат их стараний. Я могу понять особую любовь северян к песням и стихам отца. Он всегда старался быть с теми, кому трудно. Здесь суровая природа, непростая история. А Высоцкий даёт силы и энергию! — отметил Никита Владимирович.

Поделился почётный гость фестиваля и своим мнением о том, почему творчество его отца до сих пор находит отклик в сердцах поклонников:

– Да, он был популярен при жизни. Без какой–либо медийной поддержки собирал многотысячные стадионы. Но популярность быстро исчезает. Высоцкий вне времени, потому что он принадлежит вечности. Он писал, пел и жил о чём–то большем, чем его современность. Например, знаменитый режиссёр Андрей Тарковский говорил, что музыка Бетховена и поэзия Пастернака для него важнее, но моего отца он считает гением, через которого выражается время.

Никита Владимирович поделился с гостями фестиваля воспоминаниями об отце, рассказал о том, как создавались некоторые произведения, познакомил присутствующих с историей музея «Дом Высоцкого на Таганке» и продекламировал избранные стихи. Публика отблагодарила его овациями.

Ответил Никита Высоцкий и на волнующий каждого норильчанина вопрос: бывал ли знаменитый исполнитель в нашем городе в 1960–х годах?

– Я с 1996 года являюсь директором государственного музея «Дом Высоцкого на Таганке». Наши научные сотрудники досконально изучили биографию моего отца. Я специально уточнил у них — факты, подтверждающие приезд Владимира Семёновича в Норильск, до сих пор не обнаружены. Нет ни фотографий, ни свидетельств очевидцев. Это давняя история. Местный клуб любителей творчества Высоцкого «Нерв» тоже искал сведения, но поиски не увенчались успехом. Не думаю, что кто–то целенаправленно уничтожал следы пребывания Владимира Семёновича в Норильске. Я никогда не слышал его рассказов о путешествии на Таймыр. Где–то бы это всплыло за столько лет. Высоцкий был очень заметным человеком. Не хочу никого огорчать и утверждать, что поездки этой не было. Пусть этот вопрос останется открытым. Но я, как музейный работник, который не может полагаться на слухи, имею своё мнение, — подчеркнул Никита Высоцкий.

Говорим и показываем

Следующие два дня у участников и гостей фестиваля были очень насыщенными. Исполнители проходили контрольное прослушивание перед конкурсной комиссией. Её возглавил продюсер Роман Энгельгарт, председатель творческого объединения «Босые души», руководитель проекта «Красноярск поёт Высоцкого».

Вечер третьего дня завершился музыкально–поэтическим моноспектаклем «Владимир Высоцкий. Земной перрон», в котором прозвучали стихи и песни автора в оригинальном переложении для фортепиано. Своё видение творчества Владимира Семёновича представил творческий дуэт московского театра «Академия слова» в составе пианиста Владимира Иванова и актёра Игоря Афанасьева. На следующий день Игорь Иванович провёл тренинг для студентов творческих специальностей.

Кульминацией события стал гала–концерт лауреатов конкурса. Лучшие номера представили певцы, танцоры, декламаторы. Исполнители разных возрастов были едины в своём стремлении отдать дань творчеству Владимира Семёновича. Гран–при фестиваля завоевал ансамбль народного танца «Вдохновение», который базируется в талнахском Центре внешкольной работы. Лучшей в дополнительной конкурсной номинации «Мой Высоцкий» стала студентка норильского колледжа искусств Екатерина Макаренко. Свой рисунок художница выполнила акварельными красками. Экспозиция работ участников украшала фойе культурно–досугового центра в период проведения конкурсных мероприятий. Скоро выставку увидят жители краевой столицы.

Завершилось событие концертом авторской песни «Красноярье поёт Высоцкого». Любимые произведения исполнили Роман Энгельгарт и Павел Попов, участники творческого объединения «Босые души».

Фото Владимира Макушкина и из архива КДЦ им. Вл. Высоцкого