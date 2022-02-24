В Таймырском доме народного творчества презентовали книжку–малышку на долганском языке «Самым маленьким — подарок»

Книжка-малышка — это словник, который имеет очень важное значение, поскольку учит долганскому языку и малышей, и их родителей, не владеющих им. В него вошли 30 наиболее употребительных слов. Каждый разворот издания — это яркие красочные иллюстрации животных тундры, облачённых во все виды долганских парок. Таким образом, для юных северян книга имеет и познавательное этнографическое значение.

Автор-составитель словника — Анна Барболина, ведущий методист отдела фольклора и этнографии ТДНТ, кандидат педагогических наук, соавтор первого долганского букваря, отличник народного просвещения, почётный гражданин Таймыра. Художник-иллюстратор — Василий Батагай, заведующий отделом декоративно-прикладного и изобразительного искусства ТДНТ, долганский художник, знаток культуры своего народа. Дизайнер — главный художник отдела народного творчества ТДНТ Владимир Берестецкий. Руководила процессом подготовки этого уникального издания директор учреждения Любовь Попова, которая отметила, что появление на свет данной книжки — это работа всей их дружной творческой команды.

«Надеемся, что благодаря этой красивой и умной книжечке ребятишек, желающих изучить родной долганский язык, станет больше», — отметила Любовь Юрьевна.

Заместитель главы муниципального района по вопросам образования и культуры — начальник управления образования администрации района Татьяна Друппова поздравила Анну Алексеевну со знаменательным событием: «Эта книга действительно рассчитана на самых маленьких. Когда берёшь её в руки, то вспоминаешь, какие книжки были у тебя — такие же толстенькие странички с большими красивыми рисунками. Эта книга именно с такого маленького возраста поможет детям любить родной язык, изучать и в будущем говорить на нем. Огромное вам спасибо, Анна Алексеевна, творите дальше и как можно больше!»

К словам поздравления присоединился заместитель главы Таймыра по делам коренных малочисленных народов и вопросам сельского и промыслового хозяйства Николай Маймаго. Он поздравил виновницу торжества на долганском языке, поблагодарил её и всю команду за издание новой книжки, пожелал всем дальнейших успехов и плодотворной работы.

По словам директора Главного чума Любови Поповой, эта книга в ближайшее время поступит в библиотеки культурные и образовательные учреждения Таймыра.