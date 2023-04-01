Главная задача — никого не убить...

Делай, что должно...

Михаил Гришкеев (Ярош–Барский) — режиссёр, драматург, автор пьес «Предел прочности», «Знак бесконечности», «Переводы с жирафьего», «Всемирное Рождество, или Международный Новый год», «Киллер–блюз» и «Письмо Адмиралу Y». Псевдоним Ярош–Барский использует из глубокого уважения к памяти деда и прадеда. Часто упоминает, что родился в самой многонациональной республике СССР — Казахстане. Сам имеет множество кровей — от потомков Чингисхана до чешских пивоваров. Сотрудничество с нашим театром — это не прямое приглашение дирекции. Как отмечает сам драматург, это судьба.

– Всё произошло очень странным образом, обстоятельства складывались сами по себе, — делится Михаил Гришкеев. — Изначально постановку по «Ополченскому романсу» Захара Прилепина предложили мне в другом регионе, причём не только как драматургу, но и как режиссёру. Переговоры с автором о спектакле вёл лично наш замечательный молодой российский актёр Антон Шагин. Однако спустя какое–то время этот регион вместе с театром просто канули в Лету. Прошло ещё немного времени, и вдруг мне звонит помощник Захара Прилепина и приглашает на встречу. Там–то я и познакомился с Анной Бабановой — главным режиссёром вашего театра. Оказалось, что всё это время мы занимались одним делом — оба думали об этой постановке, так и сошлись наши параллели. Теперь мы работаем вместе: я как драматург адаптирую пьесу для норильского театра, актёров и самого режиссёра, а Анна Бабанова выступает постановщиком.

О том, что самому не удастся выступить режиссёром этой постановки, Михаил Гришкеев не переживает. Признаётся — когда работаешь над таким материалом, как «Ополченский романс», личные амбиции нужно убрать. Здесь нужно понимать: когда режиссёр берётся за работу, все должны слушать только его, потому что в итоге он отвечает за всё — и за победу, и за поражение.

– А ещё мне абсолютно необидно потому, что в лице и Анны Бабановой, и в целом в лице театра я увидел замечательную команду, замечательных профессионалов, — продолжает драматург. — Норильский театр мне очень понравился и очень удивил, так как здесь нет духа провинциальности. Ведь что такое провинциальность? Это в первую очередь вторичность — в столицах что–то сделали, а после это пошло по всем городам и весям. У вас такого нет!

Здесь берут свои темы, что–то изучают, даже сочиняют. Как верно однажды сказал наш российский режиссёр Лев Додин: «В нашей работе предложение рождает спрос». То есть искусство не должно ждать, не должно брать у кого–то взаймы, оно должно само предлагать. С «Ополченским романсом» произошло то же самое. Это была инициатива Анны Бабановой, абсолютная инициатива самого театра. Вы просто представьте на секундочку: Россия — огромная страна, сколько в ней театров, уже больше года длится Специальная военная операция, и только один театр во всей стране заговорил на эту тему. Сегодня для всего нашего театрального мира этого как будто не существует. А что такое театр? Это диалог о происходящем. Так что Норильский Заполярный театр драмы им. Вл. Маяковского станет первым театром России, который взялся за материал Захара Прилепина и за тему современного ополчения.

...и будь, что будет

Военная тема для Михаила Гришкеева не нова. Напротив, можно сказать, она абсолютно его. Яроша–Барского воспитывал отчим — российский офицер, поэтому, что такое гарнизоны, он знает с детства. Как надевать противогаз, собирать и разбирать автомат Калашникова, стрелять из винтовки, даже чистить свинарники — он тоже хорошо знает. Говорит, уважение к офицерам в нём заложено с молодых ногтей. Кроме того, он служил в Драматическом театре Северного флота в Мурманске, а его пьеса «Предел прочности» посвящена трагедии на подлодке «Курск». А ещё режиссёр в одиночку снял фильм «Знак Бесконечности» — это та же история погибшего экипажа, рассказанная глазами пса Брига. Что же касается нынешнего конфликта на Донбассе, и эта веха не прошла мимо его семьи. Деда с фамилией Барский в 1954 году, уже после войны, на Украине убили последователи Бандеры. Так что к работе над пьесой по книге Захара Прилепина драматург подходит особо.

– «Ополченский романс» — это история о начале зарождения современного ополчения, — объясняет Михаил Гришкеев. — Кто эти люди, что за ними стоит, как они пришли к этому. Там есть замечательный монолог персонажа с позывным «Скрип» – он казах, родившийся в Донецке. Мужчина признаётся: «Я стал ополченцем после событий в Одессе, когда 2 мая 2014 года в Доме профсоюзов заживо сжигали людей. После этого я просто не мог спать. Все мои доводы и уговоры самого себя о «не убий» пропали сами собой, когда я осознал, что на той стороне у людей таких вопросов и сомнений даже не возникало. Нужно было выбирать, потому что гибли мои одноклассники, поэтому я пошёл. Я — даже не служивший в срочной армии». Сегодня Ренат с позывным «Скрип» учит новобранцев в батальоне Захара Прилепина. Он в ополчении с начала этого конфликта, у него было четыре серьёзных ранения. Это один из наших героев – в спектакле будет несколько персонажей, которым мы уделим внимание. У нас была тщательная проработка всех сцен и диалогов. Что–то мы дописывали, что–то дорабатывали, чтобы некоторые темы звучали острее. А лично для себя я поставил задачу — говоря о войне, нельзя не говорить о мире. «Ополченский романс» состоит из 14 рассказов, и я всё время думал, как свести их все в единую историю. Мы выбрали несколько героев и через них и поведём эту нить войны и мира. Ещё одной моей главной задачей было — никого не убить. Ведь сам «Романс» — это своего рода фильм Тарантино, только основан на реальных событиях и персонажи реальные. Поэтому истории с уничтожениями, убийствами и прочими ужасами я решил убрать и оставить этих людей личностями, героями с тем, что за ними стоит, о чём они думают, что вокруг них происходит. Мы пытаемся отказаться от жестокости, ведь зритель и так сегодня ею переполнен, а там если что несложно и дофантазировать. Да, где–то мы берём прямые ходы, но разыгрывать жестокость, упиваться этим, наслаждаться насилием мы не будем. Мы постараемся никого не убить! Из хороших...

«Час мужества»

Сегодня Михаила Гришкеева задевает лишь одно — отстранение от темы Специальной военной операции в культурной среде страны. Поэтому драматург не скрывает: он очень рад, что Норильский театр так смело взялся за эту тему.

– Впрочем, это и неудивительно, — подтверждает Михаил Гришкеев. — Я хорошо знаю, что такое Север, в конце концов, работал в Мурманске. Поэтому я уверен, что северяне — это какая–то особая каста людей, из них как будто сама территория вымораживает всё лишнее, ненастоящее, лицемерное. Они все прямые, конкретные и смелые, а ещё очень добродушные. Да, военные темы в театрах как–то не принято озвучивать, максимум постановки к 9 Мая о Великой Отечественной войне. Я понимаю, почему так происходит. Во–первых, в последние десятилетия мы все были увлечены каким–то откровенным стёбом и праздностью. Я часто говорил своим знакомым: «Ребята, нам не удастся пересмеять это время — увидите, будет ещё хуже! Нельзя так много смеяться над Родиной, над корнями». Мы видим, что сейчас происходит с современным театром, и понимаем, что мы действительно разжирели. Сегодня даже некоторые столичные театры выдают вторичные спектакли, режиссёры уже сами себя цитируют, люди не знают, как выпендриться: кто–то ставит только для фестивалей, другие — только для критиков, третьи — на избранную публику. Мы заигрались! Театр как форма как будто умирает, и остаётся театр для самоудовлетворения. При этом я понимаю, что искусство по своей природе должно противостоять войне. Оно за созидание, за мир, за любовь. Поэтому к такой катастрофе, как война, театр относится недружелюбно. Но я абсолютно уверен, что театр перестаёт быть актуальным, если он не говорит со зрителем на современные темы. Взять хотя бы поэтическую программу «Час мужества», которая прошла на вашей сцене в конце февраля, когда ваши артисты читали стихи донбасских поэтов. Ведь сегодня появился новый огромный культурный пласт — стихи о современной войне. Мне рассказали, что на этот вечер были приглашены все СМИ города, но пришла только одна газета. Так и с «Ополченским романсом» — наверное, не всем удобно, чтобы этот спектакль вышел. Хочется, чтобы всё не закончилось только инсценировкой. Мы надеемся и верим.

Михаилу Гришкееву хочется побывать на премьере спектакля, которая планируется на начало лета. Также он не оставляет надежды, что и сам автор приедет в Норильск взглянуть на первый «Ополченский романс», поставленный в России. Реакции Захара Прилепина на инсценировку драматург не боится, говорит, главное — чтобы он живым возвращался с Донбасса, куда часто ездит. Ведь здесь важно другое — что наш театр об этом говорит, что этот разговор в принципе должен состояться, реакция самих норильчан. Важно, что это послание — некая поддержка ребят, которые сейчас находятся там.

— Россия — огромная страна, сколько в ней театров, уже больше года длится Специальная военная операция, и только один театр заговорил на эту тему — Норильский Заполярный, — отмечает Михаил Гришкеев.