Главные ценности

Норильская Епархия задумала фестиваль в честь Дня семьи, любви и верности с 8 по 11 июля. Организаторы приглашают принять участие в трёх творческих конкурсах — детского рисунка, колыбельных и фотоконкурсе. Норильчанам разных поколений предлагают вдохновиться историей любви и верности благоверного князя Петра и княгини Февронии Муромских. Эти святые, жившие на рубеже XII–XIII веков, считаются небесными покровителями семьи и брака. День их памяти отмечается 8 июля с 2008 года и как светский праздник — День семьи, любви и верности.

В конкурсе рисунка «Моя семья» могут принять участие дети 4–11 лет. Лучшие работы представят в праздничной экспозиции с 8 июля в притворе кафедрального Свято– Скорбященского собора. Награждение победителей состоится 11 июля.

А на участие в конкурсе письменных работ «Колыбельная моему будущему ребёнку» приглашают студентов высших и средних учебных заведений, чтобы напомнить о важности семейных ценностей. Колыбельные, отмеченные призовыми местами, исполнят 11 июля в полдень на площади кафедрального Свято–Скорбященского собора в программе концерта, посвящённого Всероссийскому дню семьи, любви и верности.

В фотоконкурсе могут участвовать все желающие, независимо от возраста и места проживания. Фотографии по номинациям «Семейные традиции», «Где мир да лад — там и божья благодать», «Православная семья», «Дети — наше богатство» необходимо в цифровом виде предоставить в оргкомитет конкурса. Лучшие снимки будут экспонироваться с 8 июля в притворе кафедрального собора в честь иконы Божией Матери «Всех Скорбящих Радость». Подведение итогов и награждение победителей состоится 11 июля.

Форму заявки на все конкурсы и работы следует отправить по e–mail: diaconia.norilskeparhia@mail.ru до 1 июля включительно. А также можно принести в Епархиальное управление на улицу Пушкина, 11, в кабинет 2.3.

Организаторы фестиваля также предлагают горожанам большую праздничную программу. Состоятся молебны о семейном благополучии святым благоверным князьям Петру и Февронии Муромским, беседы о домостроительстве семейной жизни, мастер–класс по лепке из глины в мастерской «Колокол», семейные мастер–классы с оригинальными выставками, где можно будет записать рецепты семейного счастья. Пройдёт и конкурс рисунков на асфальте «Семейные ценности».