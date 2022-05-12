Городской музей примет участие во Всероссийской акции «Ночь музеев»

«Оба события в этом году отмечаются 21 мая. И мы видим в таком совпадении повод поговорить об Арктике. И не только о её первооткрывателях и исследователях, не только в риторике освоения и преодоления. Но и о том, чем является Север для нас, норильчан, настоящих заполярных жителей, о тех привычных и удивительных явлениях, которые составляют нашу полярную повседневность. Ведь современная Арктика – наш дом, дом для многих и многих людей. Теплый и обжитой», - отметила Наталья Федянина, директор Музея Норильска.

На один вечер музей построит из арктических домиков-кочевников целый арктический квартал. В одном музейном пространстве откроют свои «двери» дом-музей «Первый дом Норильска», «Домик полярника» - выставка-реконструкция полярной станции 1950-1960-х годов из Северного морского музея Архангельска, туристическая палатка путешественника-тундровика и символический ледокол на выставке «Сквозь льды арктических морей» из фондов Музея Арктики и Антарктики (Санкт-Петербург), ещё одна выставка-гостья из северной столицы на тему «О труде, быте и досуге полярников. Несерьезно!». Будут также в этом квартале чум и балок коренных народов Таймыра, и даже эскимосское иглу.

По каждому адресу ночных гостей ждут забавные задания квеста и тематические выставки. В программе: ток-шоу с участием полярников, кинопоказы фильмов о первых полярных станциях из проекта «Неизвестные герои Севера», площадка подготовки будущих полярников, масштабный этнопроект о 15 коренных народах «Дети Арктики. Декорации Севера», аудиосветовая инсталляция о свете полярного дня от резидента арт-резиденции PolArt Милы Михайловой, театральное представление от творческого объединения «АртЕль» и многое другое. Завершится «Ночь музеев» Полярным квизом.

В преддверии музейной ночи норильчан ждёт целая череда просветительских мероприятий на заданную тему. В их числе – тематический цикл лекций, организованный совместно с медиакомпанией «Северный город» в рамках клуба-лектория «Обогатительная фабрика». Регистрация открыта по ссылке: fabrika-norilsk.timepad.ru/events/. Количество мест ограничено.

16 мая в 18.30 состоится лекция «Арктика и космос. В чем связь?» в Заполярном государственном университете им. Н.М. Федоровского. Спикером станет Денис Прудник, молодой учёный, популяризатор космонавтики в России, лауреат Премии Российского общества «Знание», автор одного из ведущих экспертных аккаунтов про космос в «ТикТок Россия».

19 мая в 18.30 в Музее Норильска состоится лекция геофизика, полярника, альпиниста Виктора Серова. Он провёл несколько зимовок на советской дрейфующей станции «Северный полюс-26» в Арктике, а также на станциях в Антарктиде. Руководил геофизическими экспедициями на островах российской Арктики. Сегодня работает экспедиционным лидером на дрейфующей ледовой базе «Барнео».

А в Ночь музеев 21 мая Виктор Серов, а также бывалые норильские полярники Алексей Арлюков и Сергей Огородников станут главными гостями ток-шоу полярников. Норильчане узнают от них, как стать участниками полярной экспедиции и отправиться на Северный полюс.

Билеты на «Ночь музеев» можно приобрести в кассе музея (Ленинский пр., 14) и на сайте, они также доступны по Пушкинской карте. Телефон для справок: 46-13-26.