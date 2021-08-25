Горожан приглашают на открытие выставки «Норильск - фактура perfect»

Приехав в Норильск, Елизавета сразу поняла, что это её город: «Всё, что я сделала до этого, было только для того, чтобы я попала в Норильск. Это город из моих картин».

Городская фактура стала «главным героем» её работ. По словам фотографа, летом особенно заметно, как Норильск «дышит». Люди создали этот островок, который так органично вписывается в бескрайнюю тундру. Гуляя по городу, можно отследить шаги истории: грозную сталинскую эпоху, энтузиазм добровольцев 1960-х, индустриальную природу города-завода, «сотворчество» природы и человека, от которого местами остались лишь руины и ржавые артефакты.

Гости выставки смогут увидеть город глазами Елизаветы. Также они познакомятся с работами её авторского проекта «Штаны-путешественники». Экспозиция выступает как путевой дневник, собирая и фиксируя личные впечатления в джинсе и акриле.

В PolArt-резиденции действует масочный режим и социальная дистанция. Вход свободный.