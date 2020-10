Родное звучание

Откроют мероприятие хорошо известные норильскому слушателю местные музыканты. 29 октября на сцене Городского центра культуры выступит джазовый оркестр Nord Brass. В его составе: преподаватели детских школ искусств, сотрудники Дворца творчества детей и молодёжи и Дворца культуры. Нередко коллектив приглашает выступить артистов из других городов, среди них и столичные звёзды: дирижёр Андрей Балин и вокалист Сергей Ручкин. На своих концертах музыканты исполняют джаз и эстрадные хиты разных периодов, при этом виртуозно импровизируют. В их выступлениях мировые джазовые хиты органично сочетаются с современной музыкой и вызывают искренний отклик у слушателей. Для фестиваля «Живой звук» музыканты подготовили джазовую программу, которая погрузит слушателя в историю одного из самых интересных музыкальных направлений.

Вслед за ними, 30 октября, на сцену выйдет группа Fancy Friend. Коллектив регулярно выступает на городских рок–фестивалях, а также активно гастролирует по стране. Fancy Friend — это ансамбль, который не боится экспериментов. Группа играет в широком диапазоне жанров (рок, пост–рок, пост–панк, инди), добавляя при этом в своё звучание смелую и философскую городскую поэзию.

Третья норильская группа, которая выступит на фестивале, — Ice Bang. Этот коллектив станет приятным открытием для всех поклонников местной сцены. Он сочетает в своём составе разных по музыкальным предпочтениям, жизненному опыту и возрасту людей. А объединяет их всех любовь к хорошей музыке и эффектным шоу. На фестивале группа исполнит программу Rockin’round: в её рамках прозвучат ставшие классикой хиты мирового рока.

Иногородние гости

31 октября на «Живом звуке» выступит тольяттинский коллектив On the go. Это инди–поп–группа с экспериментальным и свежим звучанием. On the go — это по–западному качественная музыка. Свои песни команда исполняет на английском, и при первом прослушивании сложно догадаться, что весь репертуар – из России. Уже 13 лет коллективу удаётся держать уровень. Музыкальные критики хвалят ансамбль за европейское звучание и приятную мелодику. Мечтательный инди–поп, который исполняют On the go, становится украшением музыкальных фестивалей. В исполнении чувствуется блестящий музыкальный вкус и вдумчивый, глубокий подход к исполнению песен.

Затем на сцене выступит Zero People — проект участников группы Animal ДжаZ. Zero People — это сложное и многогранное для российской музыки явление. В интервью для «Нашего радио» музыканты предложили для обозначения своего творчества термин «психоаналитическая камерная музыка» — это песни под фортепиано, которое иногда дополняет виолончель. Альбомы группы объединены общей концепцией, тексты песен можно отнести к современному романтизму. Лирический герой буквально выворачивает себя наизнанку. Это поэзия с хорошо продуманной внутренней драматургий и концептуальным подходом.

Завершит «Живой звук» инди–рок–группа Sirotkin, открытие 2015 года. Группа отмечена такими наградами, как: Гран–при Young Blood, премия Jagermeister Indie Awards, а также премия «Золотая Горгулья» в номинации «Лучший автор–исполнитель». Sirotkin — это негромкая акустическая музыка, которая могла бы стать саунд–треком к хорошему русскому кино. Слушатель любит её за нежные баллады, запоминающиеся припевы и сдержанные эмоции. В своё время лидер коллектива начинал с каверов Radiohead, и это чувствуется в музыке. Его песни пропитаны приятной меланхолией, а иногда и осенней хандрой. На концертах Sirotkin погружает слушателя в особую атмосферу: красивую, умную и, безусловно, неповторимую.

Для желающих посетить все концерты предусмотрены абонементы. Приобрести билеты можно в кассах ГЦК: ул. Орджоникидзе, 15.