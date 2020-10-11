Хит-парад
Хит-парад
C 29 октября по 1 ноября в Норильске пройдёт музыкальный фестиваль «Живой звук». Это ежегодное событие, в котором принимают участие лучшие коллективы норильской сцены и актуальные российские группы. Фестиваль организован Городским центром культуры при поддержке группы компаний «Жар.Птица».
Родное звучание
Откроют мероприятие хорошо известные норильскому слушателю местные музыканты. 29 октября на сцене Городского центра культуры выступит джазовый оркестр Nord Brass. В его составе: преподаватели детских школ искусств, сотрудники Дворца творчества детей и молодёжи и Дворца культуры. Нередко коллектив приглашает выступить артистов из других городов, среди них и столичные звёзды: дирижёр Андрей Балин и вокалист Сергей Ручкин. На своих концертах музыканты исполняют джаз и эстрадные хиты разных периодов, при этом виртуозно импровизируют. В их выступлениях мировые джазовые хиты органично сочетаются с современной музыкой и вызывают искренний отклик у слушателей. Для фестиваля «Живой звук» музыканты подготовили джазовую программу, которая погрузит слушателя в историю одного из самых интересных музыкальных направлений.
Вслед за ними, 30 октября, на сцену выйдет группа Fancy Friend. Коллектив регулярно выступает на городских рок–фестивалях, а также активно гастролирует по стране. Fancy Friend — это ансамбль, который не боится экспериментов. Группа играет в широком диапазоне жанров (рок, пост–рок, пост–панк, инди), добавляя при этом в своё звучание смелую и философскую городскую поэзию.
Третья норильская группа, которая выступит на фестивале, — Ice Bang. Этот коллектив станет приятным открытием для всех поклонников местной сцены. Он сочетает в своём составе разных по музыкальным предпочтениям, жизненному опыту и возрасту людей. А объединяет их всех любовь к хорошей музыке и эффектным шоу. На фестивале группа исполнит программу Rockin’round: в её рамках прозвучат ставшие классикой хиты мирового рока.
Иногородние гости
31 октября на «Живом звуке» выступит тольяттинский коллектив On the go. Это инди–поп–группа с экспериментальным и свежим звучанием. On the go — это по–западному качественная музыка. Свои песни команда исполняет на английском, и при первом прослушивании сложно догадаться, что весь репертуар – из России. Уже 13 лет коллективу удаётся держать уровень. Музыкальные критики хвалят ансамбль за европейское звучание и приятную мелодику. Мечтательный инди–поп, который исполняют On the go, становится украшением музыкальных фестивалей. В исполнении чувствуется блестящий музыкальный вкус и вдумчивый, глубокий подход к исполнению песен.
Затем на сцене выступит Zero People — проект участников группы Animal ДжаZ. Zero People — это сложное и многогранное для российской музыки явление. В интервью для «Нашего радио» музыканты предложили для обозначения своего творчества термин «психоаналитическая камерная музыка» — это песни под фортепиано, которое иногда дополняет виолончель. Альбомы группы объединены общей концепцией, тексты песен можно отнести к современному романтизму. Лирический герой буквально выворачивает себя наизнанку. Это поэзия с хорошо продуманной внутренней драматургий и концептуальным подходом.
Завершит «Живой звук» инди–рок–группа Sirotkin, открытие 2015 года. Группа отмечена такими наградами, как: Гран–при Young Blood, премия Jagermeister Indie Awards, а также премия «Золотая Горгулья» в номинации «Лучший автор–исполнитель». Sirotkin — это негромкая акустическая музыка, которая могла бы стать саунд–треком к хорошему русскому кино. Слушатель любит её за нежные баллады, запоминающиеся припевы и сдержанные эмоции. В своё время лидер коллектива начинал с каверов Radiohead, и это чувствуется в музыке. Его песни пропитаны приятной меланхолией, а иногда и осенней хандрой. На концертах Sirotkin погружает слушателя в особую атмосферу: красивую, умную и, безусловно, неповторимую.
Для желающих посетить все концерты предусмотрены абонементы. Приобрести билеты можно в кассах ГЦК: ул. Орджоникидзе, 15.