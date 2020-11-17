МАУ ИЦ «Норильские новости»

Хор «Вдохновение» приглашает норильчан, обладающих вокальными данными

Хор «Вдохновение» приглашает норильчан, обладающих вокальными данными

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Хор «Вдохновение» приглашает норильчан, обладающих вокальными данными

Хор «Вдохновение» приглашает норильчан, обладающих вокальными данными

Хор был создан в 2005 году почётным гражданином Норильска Василием Степановичем Иваницким и его супругой–соратником Надеждой Михайловной Онищенко. Сейчас в сплочённом любительском коллективе под руководством Натальи Саламатиной занимаются более 20 человек. Хор ведёт активную творческую и благотворительную деятельность, выступает на общегородских праздниках и народных гуляньях. В репертуаре — песни духовные и народные, патриотического и лирического содержания.

Занятия проходят по вторникам и пятницам в 20.00 в библиотеке на пр-де Котульского, 15. Дополнительная информация и запись на прослушивание по тел.: 8–905–093–10–33 (Светлана Владимировна), 8–913–496–25–42 (Наталья Рудольфовна).

Фото из открытых источников
17 ноября в 11:15 630
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