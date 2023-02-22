​В апреле на основной сцене Заполярного театра драмы пройдёт концерт «Хоронько–оркестра»

«Хоронько–оркестр» выступит для норильчан во главе с его лидером, артистом театра и кино, композитором и музыкантом, мастером эпатажа Дмитрием Хоронько. Концерт пройдёт в рамках очередной лаборатории современной драмы «Полярка».

Джазовый коллектив из Санкт–Петербурга хорошо известен не только в России, но и за рубежом. Это настоящий театр джаза, в основе которого — импровизация и непосредственное общение со зрителем. Каждая композиция или песня — маленький спектакль, который имеет свой характер.

Концерт пройдёт 21 апреля. Продажа билетов ещё не началась, официальный план гастролей появится в афише театра вместе с расписанием «Полярки»