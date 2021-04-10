Хрупкое искусство

— Современные витражи значительно отличаются от тех, что мы встречаем в старинных храмах. Есть разные варианты витражей. Одни смотрятся, как обычные картины, так как сделаны из плотного стекла, которое практически не пропускает свет, но при этом в них красиво замешаны разные оттенки. Такое стекло можно просто в рамку вставить и повесить на стену, будет очень красиво, — рассказывает Анна. Кроме того, можно сделать, например, светильник или часы настенные. Ну и конечно, есть классика — те самые витражные окна. Собственно, многие так и воспринимают это искусство. Когда я говорю, что занимаюсь витражом, многие удивляются, думая, что этот вид искусства далёк от современной реальности, а на самом деле сейчас очень много возможностей и техник для создания интерьерных предметов, украшений.

Хобби витражиста — удовольствие не из дешёвых. Дороже всего обходится сам материал. Чтобы стекло добралось до Норильска в целости и сохранности, приходится заказывать и надёжную упаковку из стальной обрешётки. Да и дистанционная покупка материалов — всегда лотерея. По фото сложно определить его качество. В России с производством декоративного стекла всё сложно, сетует Анна, приходится довольствоваться тем, что есть. Мастер заказывает стекло в Москве, там продают импортный материал.

Что касается самой технологии производства витражей, это довольно сложный процесс.

– Сначала по эскизу вырезаются необходимые элементы. Довольно трудно идеально отрезать и отломить, плюс края стекла не очень гладкие, и заготовки необходимо обработать специальным абразивом и шлифмашинкой, — делится секретами мастерства Анна. — Потом полученные заготовки складываем и проверяем, всё ли так, как должно быть. И потом начинается процесс сборки и спайки. По контуру каждый кусочек мозаики оборачивается специальной медной фольгой. Потом собираем полученную картину и пропаиваем с помощью медного припоя фольгу, соединяя элементы в единое целое. В этом, собственно, главное отличие современного подхода от классического. Раньше как делалось: сначала мастер создавал профиль картины из металла, а затем уже подгонял по размеру цветные стёкла и вставлял их в обрешётку. Современная технология гораздо удобнее. Идеально отрезать кусок стекла нужного размера и формы довольно проблематично, и раньше очень много просто уходило в бой. А при новой технологии получается экономичнее, быстрее и удобнее, при этом качество никак не страдает. С помощью медной фольги можно из стекла делать и совсем миниатюрные украшения. Кстати, первым такую технологию применил Льюис Тиффани — американский дизайнер. Он и новые виды стёкол изобрёл для декоративных работ, и придумал, как делать не только плоские витражи, но и объёмные работы — те же лампы от Тиффани.

Когда Анна вплотную занялась витражами, её родители вздохнули с облегчением — наконец–то дочка определилась. Относились к новому увлечению скорее снисходительно: «Чем бы дитя ни тешилось», однако после того как Анна сделала несколько первых крупных работ, отношение родителей к её хобби в корне изменилось.

– Папа тоже захотел заниматься этим делом. Я была не против, — вспоминает мастер. — Он всю жизнь на заводе плавильщиком трудился, так что ему понравилось работать и со стеклом, и с горелкой. У него тоже очень здорово получается, хотя новую профессию освоил в 50 лет. Сейчас вот собирает себе установку, чтобы делать украшения из металла методом гальваники. И сына моего мы к нашему увлечению приобщили. Так что теперь у меня вся семья в сфере искусства... Что касается заказов, их на самом деле немного — уж больно необычное направление. О нашей мастерской люди в основном узнают благодаря сарафанному радио и социальным сетям. Плюс рекламу делают мастер–классы, которые мы проводим. Первый такой опыт был на «Городском пикнике», в результате я провела три выездных мастер–класса — все довольные ушли.

Сейчас Анна уже в совершенстве освоила и крупный художественный формат, и производство украшений. Даже сделала серию производственных панно в стиле соцреализма для Медного и Никелевого заводов. Два года назад познакомилась со стеклодувной техникуой, которая позволяет смешивать цветные стекла, добиваясь нужных оттенков, и даёт возможность создавать более изящные работы с обтекаемыми формами.

Одно из последних увлечений Анны — создание галактик. Эту «неземную» технику она только начинает осваивать.

– Я на днях договорилась на мастер–класс с девушкой, которая создаёт миниатюрные галактики из стекла и серебра 999–й пробы. Менее качественный материал нельзя использовать, иначе примеси будут гореть и давать грязь, а вселенная получится мутная. В качестве планет используются кристаллы, а иногда и драгоценные камни. Ещё применяются синтетические опалы, которые сияют и переливаются, как маленькие планеты. В общем, не технология, а просто космос. Очень мне нравится, я уже пару раз пробовала что–то сделать , но пока Демиург из меня не очень, какие–то корявенькие галактики получаются. Надеюсь, после курсов и тренировок подтянусь до очень приличного творца вселенных.

Грани хобби

— Когда я говорю, что занимаюсь витражом, многие удивляются, думая, что этот вид искусства далёк от современной реальности, а на самом деле сейчас очень много возможностей и техник для создания интерьерных предметов, украшений в этом направлении. Анна Антипенко, художник по работе со стеклом

Предмет

Художник по работе со стеклом — именно так позиционирует себя наша сегодняшняя героиня. Созданные ей предметы отличаются изящностью и хрупкостью независимо от применённой техники и размера работы. Анна постоянно совершенствует свое мастерство и продолжает искать новые формы самовыражения. Коллекция

Этим видом творчества Анна занимается уже более девяти лет, освоила немало техник. Делает классические витражи, использует технику лэмпворк, когда стекло обрабатывается термически, и в результате его плавления на нём появляется узор. Кроме того, валяет украшения из шерсти — серьги, кольца, браслеты, ожерелья. Делает предметы интерьера и занимается художественной росписью. Она создала сотни самых разных работ, но основным элементом её произведений является стекло.

Старт

Поиск себя у Анны начался после окончания художественной школы. Она перепробовала с десяток самых разных техник. Осваивала и скрапбукинг, и декупаж, и хотя работы выходили удачными, интерес к новой технике пропадал через месяц–другой. Когда в Норильске появились первые краски по стеклу, занялась этим направлением. Попробовав, поняла, что она на верном пути.

Развитие

Увлекшись росписью по стеклу, Анна заказала самые лучшие краски. Но вскоре этого показалось ей недостаточно, и она начала искать мастера, способного обучить искусству создания витражей. Увы, в России таких мастер–классов не проводят. Есть несколько академий, где можно освоить эту специальность, но удовольствие это недешёвое. На второе высшее образование у Анны не было ни средств, ни времени (обучение только очное и занимает 3,5 года). Мастер нашёлся во Львове, он из династии витражистов.