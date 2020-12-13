В Дудинке прошёл конкурс изобразительного искусства на соискание премии имени нганасанского художника Мотюмяку Турдагина

В нём принял участие 81 художник из Норильска, Талнаха, Кайеркана, Дудинки, Туруханска, Якутска, сельского поселения Хатанга, посёлков: Хета, Носок, Караул, Новорыбное, Подгорный. Северные художники представили на суд жюри 236 работ.

Конкурс проходил анонимно. Все участники были представлены под номерами. Среди живописных работ фаворит выявился сразу, а вот в номинации «Графика» оказалось множество достойных претендентов, чьи рисунки вызвали немало споров среди членов жюри.

Председателем жюри в этом году стал Олег Михайлов — выпускник Петербургского государственного академического института живописи, скульптуры и архитектуры имени И. Е. Репина, член Санкт–Петербургского Союза художников. В настоящее время преподаёт в Санкт–Петербургской государственной художественно–промышленной академии имени А. Л. Штиглица на кафедре рисунка.

В номинации «Живопись» победителем стал Федосий Заровняев из Якутска (Республика Саха (Якутия).

В номинации «Графика» победителей двое: норильчанка Надежда Пенцак и Сардаана Петрова из Якутии.

В номинации «Надежда Таймыра» победу одержал Георгий Михайлов (посёлок Хета).

Денежные призы победители получат в ближайшее время, а праздник чествования северных художников пройдёт в первом квартале 2021 года, как только снимут ограничения на проведение публичных мероприятий.