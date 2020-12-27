Преподаватель хореографического отделения Оганерской детской школы искусств Зарифа Фролочкина — в числе лучших педагогов

В канун Нового года в Российском фонде культуры в Москве наградили лауреатов общероссийских конкурсов «Лучшая детская школа искусств» и «Лучший преподаватель детской школы искусств». На эти почётные звания претендовали более 140 школ и 446 мастеров своего творческого дела из 56 регионов страны. Среди 11 лучших — балетмейстер заслуженного коллектива народного творчества РФ, народного ансамбля народного танца «Оганер» Зарифа Фролочкина. Высокую награду норильчанке вручили министр культуры Ольга Любимова и председатель жюри конкурса, ректор Московской консерватории, заслуженный деятель искусств Российской Федерации Александр Соколов.

Недавно мы побывали в Оганерской детской школе искусств на одном из занятий, которое проводила Зарифа Магеррамовна с группой своих воспитанников. Ребята рассказали нам, что любимый педагог для них — пример доброты, дисциплины и любви к танцу. Интересно, что сама Зарифа занималась здесь танцами с шести лет у основателя прославленного ансамбля «Оганер» Александра Фролочкина. Она дебютировала на сцене в первом классе, в костюмерной до сих пор хранится крохотное платьице, в котором она тогда исполняла народный танец. После успешного окончания ОДШИ Зарифа училась в Московском государственном университете культуры и искусств (МГУКИ), а затем, получив диплом хореографа, вернулась в родную школу, где с 2012 года преподаёт танец ребятам младшего звена.

Маленькие ученики Зарифы, побеждавшие в местных региональных и дистанционных конкурсах, уже почти год не выходят на сцену. Педагог очень надеется, что в скором времени снимут все ограничения и можно будет вновь вернуться к выступлениям. Она и сама до 2019 года танцевала в родном ансамбле. Говорит, что всегда с удовольствием выходит на сцену — это даёт ей неповторимые эмоции, и, кажется, невозможно от этого уйти, всегда хочется испытывать их вновь и вновь. В работе её всегда вдохновляет пример первого строгого и любящего педагога Александра Фролочкина: «Он вложил в нас танцевальную жилку, дал понимание того, что мы должны нести в танце богатство русской культуры».

Ансамбль «Оганер» стал для Зарифы судьбой, подарил ей встречу с любимым мужем — сыном её наставника, Владимиром Фролочкиным, который продолжил дело своего знаменитого отца, став руководителем хореографического отделения ОДШИ и ансамбля «Оганер». У творческой четы Фролочкиных два замечательных сына: старший, Александр, которому 31 декабря исполнится 11 лет, успешно занимается в коллективе; младший, четырёхлетний Вячеслав, тоже скоро придёт туда, а в будущем, по словам талантливого отца, сам решит, чем ему заниматься. Зарифа рада, что её всегда поддерживает главный помощник — мама Альбина Клеменцевна, учитель младших классов 41–й школы, которая в детстве в Свердловской области занималась балетом. Интересно, что семья Зарифы (папа работал на Никелевом заводе, а старший брат увлекался лыжами) в 1993 году стала одной из первых среди новосёлов строившегося Оганера.

Зарифа Фролочкина поделилась, что её очень поддерживают и выпускники «Оганера», они поздравляли педагога с победой из разных уголков России. Конечно, успех Зарифы Магеррамовны разделили и коллеги во главе с заботливым директором школы искусств Юлией Зотиковой — все от души помогали ей в подготовке к конкурсу. На хореографическом отделении с младшими ребятами вместе с ней ведёт занятия выпускник «Оганера» Иван Коваленко, им помогают концертмейстеры Лариса Куриди и Елена Смирнова. А концертмейстеры Евгений Чернышёв и Виктория Коробейникова работают со старшими ребятами у Владимира Фролочкина. Все они очень сожалеют, что уезжает на материк любимый костюмер коллектива Светлана Рожкова, за долгие годы работы создавшая огромную коллекцию сценических нарядов для танцоров.

У педагога Зарифы Фролочкиной — множество идей и планов, которые пока ограничивает дистанционное обучение. На вопрос: «Как можно стать участником коллектива?» — Зарифа ответила, что самое главное — желание и интерес к танцам. Она переживает, что сейчас ребята, увлечённые гаджетами, становятся менее активными, трудолюбивыми, бывает, что и уходят из коллектива, где надо так много трудиться.

У ансамбля «Оганер» есть свои традиции встречи Нового года, но праздничный капустник не состоится в связи с карантинными мерами. Семья Фролочкиных понимает всю серьёзность положения: все они недавно переболели ковидом, но восстановились и с оптимизмом приступили к работе. Зарифа Магеррамовна уверена, что главное — не останавливаться, стремиться развиваться, ведь педагог — всегда пример для своих учеников.

Заслуженный работник культуры Красноярского края Владимир Фролочкин, заглянувший на занятия, поделился:

– Зарифу сложно было не заметить в ансамбле в старших классах, она была весьма уважаема в коллективе как красавица, трудяга, справедливый человек. Здорово проявила себя и во МГУКИ, где была инициатором и организатором многих интересных начинаний. У меня сейчас нет таких методических знаний по хореографии, как у неё, создавшей свой сборник по методике преподавания народного танца Сибирского региона. Она сама как хореограф ставит танцы для младшей и средней групп. У неё есть свой почерк, своя рука. Мы с ней воспитаны в одном ключе, основываемся на кладезе номеров, на которых надо учить детей танцевать. Но и спорим о подходах к работе с ребятами. Зарифа талантливо общается с детьми, хорошо чувствует новое время, нарабатывая свой уникальный опыт.