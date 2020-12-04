Играем «Игроков»

Азарт и страсть

«Такая уж надувательская земля» — именно этой фразой, произнесённой одним из героев пьесы, можно резюмировать картину, которая разворачивается на сцене. Главный герой Ихарев — картёжник и шулер, путешествующий по российским городам и зарабатывающий на жизнь за игровым столом, облапошивая в карты провинциальных богатеев и простаков. Буквально на днях он выиграл крупную сумму и теперь наслаждается жизнью. Это типичный персонаж времён Гоголя и Пушкина, когда страсть к азартным играм была высока и у скучающих помещиков, и у столичных молодых франтов. Сам Ихарев, конечно, мошенник, но из того разряда нечистых на руку людей, что придерживаются своего кодекса чести и нерушимых внутренних правил. Это тот герой, что так часто, несмотря на полное пренебрежение к законам, вызывает симпатию у зрителя.

Действие пьесы разворачивается в герметичном пространстве: на протяжении всего спектакля главные герои находятся в одной локации — в трактире небольшого провинциального городка. Это один из наиболее сложных стилей как для кино, так и для театральных постановок. Создавать нужную атмосферу и удерживать интерес зрителя в таком случае приходится исключительно за счёт актёрской игры и интересных сюжетных поворотов, а их в этой истории предостаточно.

В трактире главный герой встречает своих коллег — троицу таких же плутов, картёжников и мошенников, предлагающих заезжему гастролёру поработать вместе и сорвать большой куш.

С этих минут гоголевский сюжет закручивается в лучших традициях детективных романов, а простота и откровенность мошенников исчезают словно «плохие» карты в рукаве мастера. На передний план выходят циничность, жёсткость и целеустремлённость, граничащая с одержимостью. Зрители с замиранием сердца ждут, что медленно, но верно натянутая до предела сюжетная нить лопнет с оглушительным звоном и главные герои перестреляют друг друга в погоне за наживой. Но это всё–таки Гоголь, так что наступит яркий и неожиданный финал, который поставит всю историю с ног на голову. Те, кто не читал произведение, думаю, удивятся, а те, кто знает, к какой развязке идёт история, получат настоящее наслаждение и от актёрской игры, и от оформления спектакля.

Командная работа

И хотя само произведение вышло в свет почти 180 лет назад, оно настолько актуально и в наши дни, что складывается впечатление, будто автором «Игроков» является современник. Многие киноманы легко найдут в нём параллели и с «12 друзьями Оушена», и с тарантиновским «Криминальным чтивом». Именно поэтому режиссёр Владимир Данай (Смирнов) выбрал для стилистического оформления не стены трактира или гостиницы, а абстрактное пространство, почти полностью повторяющее интерьер зрительного зала, делая всех, кто находится в театре, участниками действа и подчёркивая, что подобная ситуация могла произойти и два века назад, и буквально на днях. О том же говорят и костюмы героев: ни классических сюртуков, ни пышных эполет, ни бакенбардов. Джинсы и пуховики — вот форменная одежда и картёжников–шулеров, и случайно оказавшихся на сцене персонажей. При этом сам текст и выражения остались гоголевскими, что создаёт некую фантасмагорию, переплетая прошлое, настоящее и будущее.

Кстати, для Владимира Даная (Смирнова) эта работа станет уже второй постановкой в заполярной «маяковке» — пять лет назад на малой сцене режиссёр выпустил спектакль «Фиолетовые облака» по пьесе Анжелики Четверговой, который вырос из местной лаборатории.

Усиливает впечатление от происходящего мастерская работа света и постепенная, почти не заметная на первых порах трансформация сцены из эфемерного пространства в стены лабиринта и решётку на переднем плане. Над созданием этого эффекта вместе с режиссёром работала и постановочная группа из Москвы: один из самых востребованных российских сценографов Дмитрий Разумов, делавший совместные проекты с МХТ им. Чехова, Театром им. Ермоловой, «Сатириконом», Театром наций, и художник по свету Иван Виноградов, который работал над световым оформлением более чем 60 постановок в театрах России и Европы.

Успешная афера

Вы удивитесь, насколько актуальны сегодня и при этом просты и банальны те приёмы, которыми пользуются гоголевские мошенники. Рецепт успешной аферы давно написан и хорошо известен, но продолжает действовать безотказно, неважно, какой при этом использовать инструмент: колоду карт, сотовый телефон или интернет–пространство. Возьмём немного таланта убеждения, добавим способность вызвать доверие, приправим щепоткой обаяния и шарма и в конце обильно зальём всё это жаждой наживы и сиюминутной выгоды, получить которую можно только здесь и сейчас, — обязательно найдётся тот, кто заглотит такую наживку вместе с крюком (будь то дешёвые товары, выигрыш в лотерею или неожиданное наследство).

В общем, получился атмосферный спектакль, смысл которого даже спустя три с половиной поколения остаётся актуальным.