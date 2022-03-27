Иннокентий Смоктуновский. Норильский этап

Образы, созданные Иннокентием Смоктуновским на сцене, вошли в золотой фонд русского театрального искусства. Его называли первым интеллектуальным актёром советского кинематографа. Лучшие свои кинороли он сыграл в таких картинах, как «Солдаты», «Девять дней одного года», «Гамлет», «Чайковский», «Дамский портной» и в лирической комедии Эльдара Рязанова «Берегись автомобиля».

Судьбу актера нельзя назвать лёгкой, а в Норильске он оказался по воле случая. В 1929 году его семья из–за голода покинула родную деревню Татьяновка (ныне Шегарский район Томской области). Сначала они перебрались в Томск, а затем в Красноярск. Брат Иннокентия вскоре умер от голода, а сам он, чтобы выжить, вынужден был воровать на рынке.

Отец юноши работал грузчиком в красноярском порту. С началом войны он был призван в армию и воевал в составе 637–го стрелкового полка. В августе 1942 года пропал без вести и, как выяснилось позже, погиб.

Когда отец ушёл на фронт, Иннокентию пришлось кормить всю семью. Он отучился в фельдшерско–акушерском училище, затем перешёл на курсы киномехаников, по окончании которых в 1942 году работал в Красноярске в воинской части и госпитале при ней. В том же году поступил статистом в Красноярский драматический театр. Много лет спустя актёр в одном из своих интервью признался, что научился подделывать театральные билеты: покупать билеты каждый день не было никакой возможности, а жить без театра он уже не мог. В январе 1943 года Иннокентия Смоктуновского тоже призвали в армию и направили в Киевское пехотное училище, находившееся в то время в Ачинске. В августе он в срочном порядке был отправлен рядовым на фронт и поступил в распоряжение 75–й гвардейской стрелковой дивизии. В должности связного штаба 212–го гвардейского полка участвовал в боях на Курской дуге, форсировании Днепра, операции по освобождению Киева. За то, что под огнём противника через Днепр доставлял боевые донесения в штаб 75–й дивизии, награждён первой медалью «За отвагу». Эту медаль Смоктуновскому вручили лишь спустя 49 лет, на сцене Художественного театра им. А. П. Чехова, после показа спектакля «Кабала святош» по Булгакову.

В декабре 1943 года под Киевом Иннокентий Смоктуновский попал в плен, месяц провёл в лагерях для военнопленных в Житомире, Шепетовке, Бердичеве. 7 января 1944 года совершил побег. Ещё месяц его укрывала в своём доме украинская семья.

Позднее, в звании младшего сержанта, Иннокентий Михайлович командовал отделением роты автоматчиков, принимал участие в освобождении Варшавы. При подавлении обороны противника в районе деревни Лорцен 14 января 1945 года его отделение одним из первых ворвалось в траншеи противника, уничтожив при этом около двадцати немцев. За этот боевой успех он был повторно награждён медалью «За отвагу». Войну закончил в немецком городе Гревесмюлен.

Демобилизовавшись в октябре 1945 года, Смоктуновский вернулся в Красноярск. Не имея ни ясной цели, ни поддержки, поначалу он намеревался поступить в Лесотехнический институт, но старый приятель по школьному драм-кружку сообщил, что местный театр организовал студию: «Будем вести лёгкую, приятную, весёлую, беззаботную жизнь — там кормят и стипендию платят». Через тридцать лет, в зените славы, актёр скажет: «Было в моей жизни много всякого: и плохого, и прекрасного. Одного только не было и, наверное, никогда не будет — лёгкости и беззаботности».

Хотя Смоктуновский бежал из немецкого плена, сам факт пребывания в плену отразился на его жизни в послевоенные годы. Как «неблагонадёжный», он получил «минус 39», иными словами, запрет на проживание в 39 крупнейших городах страны. После недолгой учёбы в студии при Красноярском драматическом театре им. А.С. Пушкина (1945–1946), не постигнув даже азов актёрской профессии, он набирался опыта в тех краях, как он сам отмечал в своих интервью, дальше которых не ссылали. В то время директор Норильского театра набирал актёров–добровольцев в свою «ссыльную» труппу. Получив аванс, Смоктуновский поехал в Норильск. В 1946–1951 годах он выступал на сцене 2–го Заполярного театра драмы, в котором служили преимущественно заключённые Норильского исправительно–трудового лагеря. Лагерные театры не слыли редкостью, но в Норильске их было особенно много. Здесь даже устраивались театральные фестивали.

Именно в нашем городе, в крайне непростых условиях, Смоктуновский смог раскрыться как артист и стал играть главные роли в постановках. Играл Костю в «Чужом ребёнке» Василия Шкваркина, Виктора Туманского в «Машеньке» Александра Афиногенова, Петра в «Последних» Максима Горького, Мыкина в «Доходном месте» и Недоноскова в «Шутниках» Александра Островского, Моцарта в «Моцарте и Сальери» Александра Пушкина и так далее.

Играли сначала в столовой для заключённых, позднее — в приспособленном под театр помещении. В первом сезоне поставили «Хозяйку гостиницы» Гольдони, «Жди меня» Симонова, «Позднюю любовь» Островского и лирическую комедию «Сады цветут» Масса и Куличенко. Характер Смоктуновского закалялся в суровых условиях. Большой удачей стало то, что в труппе театра играл будущий народный артист СССР, советский и российский актёр театра и кино Георгий Жжёнов, с которым у Иннокентия Михайловича сложились дружеские отношения. В 1952 году Смоктуновский перебрался в город Грозный, где играл в Русском драматическом театре им. М. Ю. Лермонтова. Затем направился в Дагестан, служил в Республиканском драматическом театре им. М. Горького в Махачкале. В 1953–1954 годах жил в Сталинграде и выступал на сцене местного драматического театра им. М. Горького. Далее — Петербург и Москва, где Иннокентий Михайлович и стал тем, кем мы знаем его сейчас — звездой советского кинематографа и театра.

В 1965 году на вопрос, что он предпочитает – театр или кинематограф – Смоктуновский отвечал: «И то, и другое дорого моему сердцу, но вот вынести двойную нагрузку оно не в состоянии». В 1960–х годах актёр выбрал кино, в 1970–х – театр.

За свою продолжительную карьеру выдающийся артист был удостоен огромного количества наград и званий, среди которых Герой Социалистического Труда (1990), народный артист СССР (1974), лауреат Ленинской премии (1965 г.), Государственной премии РСФСР им. Братьев Васильевых (1971), кавалер трёх орденов Ленина (1975, 1985, 1990), лучший иностранный актёр года (Англия, 1965), лучший актёр года по опросу журнала «Советский экран» (1964, 1966, 1970). На его счету участие в фестивале советских фильмов в Сорренто (приз получил фильм «Дядя Ваня», 1972), МКФ в Венеции (приз «Золотая доска» журнала «Синема Нуво» за лучшую мужскую роль в фильме «Гамлет», 1964), МКФ в Сан–Себастьяне (приз «Серебряная раковина» лучшему актёру — за главную роль в фильме «Чайковский», 1970).

Последняя кинороль Смоктуновского — полковник Фрилей в фильме «Вино из одуванчиков», роль, которую он не успел озвучить. Иннокентий Смоктуновский умер 3 августа 1994 года в подмосковном санатории, где лечился после инфаркта. Он стал первым российским актёром, которого в последний путь провожали аплодисментами, точнее — овацией. После отпевания в церкви на улице Неждановой актёра похоронили на Новодевичьем кладбище.

По информации пресс–службы администрации Норильска, в нашем городе планируется установить памятник в честь выдающегося артиста. Глава города Дмитрий Карасев дал поручение разработать концепцию помятника. Вероятно, монумент будет стоять на Театральной площади.