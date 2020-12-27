Искусство удивлять

Дети и взрослые могут принять участие в общегородском творческом онлайн–состязании «Скоро, скоро Новый год!». В нём семь номинаций: конкурс семейных фотографий возле ёлки «Новогоднее настроение», конкурс фотографий украшенных окон «Новый год в моём окне», конкурс видеопоздравлений «Устами младенца», конкурс новогодних посланий «Письмо Деду Морозу», фотоконкурс «Самый лучший снеговик», конкурс снятых на фото стоп–кадров из любимых фильмов «Новогоднее кино» и конкурс весёлых четверостиший «Морозные строчки». Оригинальные работы ждут до 29 декабря. А имена победителей назовут во время культурного эфира «Новый год на пороге!» 30 декабря в 14.00 в Instagram@gcknorilsk, а также на официальных страницах в социальных сетях Городского центра культуры. Условия участия ищите на официальном сайте администрации города Норильска в разделе «Культура и искусство». Норильские предприниматели–спонсоры с большим энтузиазмом восприняли этот конкурс, так что отличные призы и подарки победителям обеспечены.

Интересно, что во время новогодних прогулок, кроме 31 декабря и 1 января, можно будет посетить и новогодние фотолокации в учреждениях культуры. Здесь одновременно могут сфотографироваться до пяти человек. Пандемия когда–нибудь закончится, а фото с весёлой встречи нового, 2021 года у вас останется навсегда.

Удивительные выставочные пространства для фотографирования приготовили в Городском центре культуры. Здесь уже у порога, в кассовом фойе, покупая за символическую цену входной билетик, можно сделать снимок в локации «В ожидании чуда» у нарядной ёлки на белоснежной садовой скамье. А для фотозоны в фойе первого этажа «Новый год в деревне» организаторы отыскали по домам красочные изделия народных промыслов. Сверкающий «Дворец Деда Мороза» и изящная «Новогодняя гостиная» находятся на втором этаже, а между ними разместили выставку работ известного норильского фотохудожника Алексея Арлюкова, посвящённую родному и любимому Северу. На третьем этаже ГЦК можно познакомиться с выставкой известных норильских художников Юрия и Елены Афоновых, которая согреет вас, вернёт в тёплое лето. Заметим, что понравившиеся работы замечательных мастеров можно будет приобрести, сделав подарок себе и близким.

Над новогодними выставочными пространствами в ГЦК с душой и фантазией потрудились художники Яна Сатушева, Екатерина Бычкова, а также сотрудники Центра культуры Дмитрий Тимофеев, Алексей Васильков и Дмитрий Коляда.

В эти предновогодние деньки проходит множество конкурсов для юных северян. Так, конкурс фотографий рукотворных объёмных снежинок и ёлочных украшений «Снежинка на ладони» придумали в культурно–досуговом центре «Юбилейный». Подробная информация о конкурсе есть на сайте КДЦ.

В соцсетях учреждений культуры продолжаются видеомастер–классы по изготовлению новогодних игрушек и открыток, а также игры, танцевальные мастер–классы, арт–марафон в онлайн–формате. Описание всех программ представлено на сайтах учреждений: www.mucbs.ru, www.norilskmuseum.ru, www.gcknorilsk.ru, www.кдц–высоцкого.рф, www.kdcub.ru.

Напомним, что музейно–выставочный комплекс «Музей Норильска» до 15 января проводит платные новогодние программы: «Общеукрепляющая смехоиммунизация для детей 6–11 лет», «Новогодний баттл «Витамины VS вирусы»», «Как овцеБЫК на ёлку попал», «Чудопризывающая анималотерапия для детей 10–14 лет», «Чудопризывающая анималотерапия для детей 10–14 лет в zoom–форматах» (стрим–маскарад вместе с педагогами Музея Норильска и zoom–карнавал «Овцебык и Новый год»). В новогодние праздничные дни музеи принимают заявки от семейных групп по три–пять человек на 3, 5 и 6, 8, 9, 10 января в 12.00, 14.00 и 16.00. Платные мероприятия проводятся по предварительной записи. Подробная информация и расписание опубликованы на сайте Музея Норильска.

В прямом эфире на аккаунтах учреждений культуры уже начались новогодние программы. Сегодня с 18.00 на инстаграм–канале КДЦ «Юбилейный» (@kairkdc) состоится прямой эфир «Школа волшебников» для детей и взрослых – с играми, конкурсами и розыгрышем новогодних подарков.

В канун Нового года, 31 декабря в 18.00, Городской центр культуры приглашает вспомнить яркие творческие события уходящего года в развлекательном вечернем шоу «Гудбай, 2020» на YouTube–канале ГЦК. Без сомнения, семейная атмосфера грядущего праздника, новогодний юмор, поздравления от творческих коллективов города помогут норильчанам накрыть новогодний стол с радостью.

А в канун Рождества, 6 января 2021 года, на Youtube–канале КДЦ «Юбилейный» начнётся зрительское голосование за участников развлекательно–гастрономического фестиваля «Оливье–шоу, или Национальный Новый год» с участием диаспор нашего города. Норильчане узнают много интересного о традициях празднования Нового года и Рождества у разных народов, включая рецепты национальных блюд.

В новогодние дни вас ждут в кинотеатре «Родина», культурно–досуговых центрах, музеях, библиотеках. Только не забывайте в период ограничений надевать маски и соблюдать социальную дистанцию. Подробную информацию о новогодних мероприятиях вы найдёте на сайтах учреждений культуры и их официальных аккаунтах в социальных сетях. Желаем всем весёлой и интересной встречи Нового года!