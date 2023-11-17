Искусство знать город

В особом исполнении

В качестве отправной точки организаторы выбрали картинную галерею. В этом году «Картинка» — так её называли в советские времена — отмечает своё пятидесятилетие. Общая стилистика этой «Ночи» отличалась от предыдущих: вместо затейливого футуризма, креативных пространств и необычных перфомансов гостям представили коллекцию картин, показывающих суровый северный реализм, — работы учеников изостудии Николая Лоя. Художник основал студию за десять лет до открытия галереи. Как признаётся идейный вдохновитель выставки — директор музея Наталья Федянина, самым сложным было выбрать, какие именно работы из запасников галереи увидят свет на выставке, за полвека их накопилось огромное количество.

– У картинной галереи всегда было серьёзное собрание картин местных художников, а после объединения с музеем в одну систему мы получили очень богатые закрома. На выставке «Раскрывая таланты» всего 70 работ из огромного количества. Направлений довольно много, но чаще всего это северная природа в акварелях. В ранний период художники больше работали именно в этом русле, — пояснила Наталья Федянина.

Все выставленные работы писались непрофессиональными художниками, по крайней мере, на первых этапах. Студия Лоя работала для всех, кто имел тягу к искусству. К мольберту под его наставничеством подступались суровые металлурги, бухгалтеры, спортсмены, инженеры — те, кто ранее хотел творить, но по разным причинам не брался за кисть. Зная об этом, рассматривать работы особенно интересно. И надо отметить, среди авторов немало по–настоящему талантливых художников.

Вдохновлённые подходом Николая Павловича организаторы подготовили с десяток мастер–классов по разным направлениям изобразительного искусства: живопись, акрил, масло, акварель, создание гравюр и даже печать посредством пресса.

– У нас подобные занятия проходят регулярно, — делится преподаватель творческой мастерской для взрослых Татьяна Винникова. — Но обычно они платные, а здесь люди могут безвозмездно приобщиться к искусству, попробовать свои силы. Мы предлагаем всем желающим сделать вольную копию одной из картин, представленных на выставке, например написать метель, ледокол или осенний пейзаж. То, что получится, люди смогут забрать с собой на память об этом замечательном событии. Писать решили акрилом, он довольно быстро высыхает, так что проблем с транспортировкой не будет. Наследие Лоя живо до сих пор. К нам часто приходят люди и за тридцать, и за пятьдесят, чтобы впервые взять в руки кисть. И не всегда это женщины, на недавнем занятии были исключительно мужчины.

Кто–то может посчитать, что всё это баловство. Но мастер–класс по акварели сильно отличается от рисования на уроках изо — здесь важна техника выполнения работы.

– Сегодня мы пробуем применить на практике замечательную технику алла прима, в которой писал и сам Николай Лой, — рассказывает Елена Ефремова, педагог студии изобразительного искусства. — Конечно, мы не повторим гения, но вдохновение черпаем именно из его картины «Северное сияние». Алла прима идеально подходит для её создания. Мы рисуем акварелью по мокрой бумаге и специально добиваемся того, чтобы краска растекалась. Вообще, это одна из самых сложных техник в изобразительном искусстве. Отмечу, что мастер–класс предназначен для взрослых, у нас стоит ограничение «двенадцать плюс».

В «Ночь искусств» картинную галерею посетили около ста человек, и почти каждый из них создал свою картину.

Дополнила мероприятие выставка факсимиле «Шедевры мирового изобразительного искусства» из коллекции Ивана Рехлова, знаменитого норильского коллекционера, который открывал первые художественные выставки для норильчан. А в лекционном зале самая северная галерея представила фотоснимки о событиях и людях, сделавших это место центром художественной жизни города.

Общие понятия

На следующий день эстафету принял Музей Норильска, в этот раз посвятив программу «Ночи искусств» юбилею Норильска. Гостям предложили проверить знания о городе, пройдя серию квест–маршрутов. С детской увлечённостью и азартом участники отгадывали «предмет, создающий особое норильское настроение», предполагали, куда мечтает уехать каждый норильчанин, собирали макеты городских площадей из разноцветных кубиков, вспоминали, первым директором какого учреждения был Искандер Файзуллин и что прежде располагалось в здании Музея Норильска, ощущали себя кладоискателями, собирая карту с указанием следующего места подсказки. Попутно по несколько раз обошли этажи музея, осматривая ряд постоянных и временных экспозиций. В общем, повеселились, а главное, вспомнили, что объединяет наш особый народ — норильчан.

Сами сотрудники музея говорят, что решили не устраивать шумных сборищ и дать возможность людям включиться в расследование, ведущее в память каждого, кто знает и любит Норильск.

– «Ночь искусств» в этом году совпала с Днём народного единства. Мы решили, что людей объединяют и искусство, и юбилей города, так что стоит походить по закоулкам норильской идентичности, — рассказала Наталья Федянина. — Квесты — в шутку, конечно, — позволяли определить настоящего норильчанина, жителя нашего особого города, подтвердить принадлежность к сообществу норильчан с его словечками, культурным кодом и отношением друг к другу и к городу. Задания касались мест, понятий, знакомых в основном норильчанам (например, актировка), и судеб местных жителей. Одним из квестов мы актуализировали выставку–пьесу в 12 действиях «Норильск. Действующие лица». Чтобы выполнить все задания, требовалось прослушать записанные истории местных жителей. Второй квест мы готовили, вдохновившись компьютерной игрой, созданной норильчанином Александром Дмитриевым, «Город полярной ночи» (Norgame). Её действия разворачиваются в Норильске. Мы поддержали интерес и неравнодушие создателя к городу. Наша бродилка посвящена архитектуре и истории Норильска. В третьем — «Азбука Норильска» — гостям предлагалось разгадать зашифрованную в забавных ребусах и головоломках норильскую жизнь. Ответы не всегда были очевидны, порой требовалось применить логику и смекалку. Участвовали и взрослые, и дети, было очень весело. Мамы и папы объясняли ребятам слова, события и явления из своего детства, своего Норильска. По окончании бродилок особенно успешные участники получили обещанные призы, хотя, увлечённые процессом, уже думать забыли о награде. Победителям достались QR–коды на прохождение игры «Город полярной ночи», блокноты, закладки, кружки и магниты с символикой 70–летия Норильска и путеводитель.

Если вы теперь тоже заинтересовались квестами, ещё есть возможность попробовать свои силы. Два из трёх будут доступны ещё какое–то время. Интересными ли получились квесты? Скажу как участник — очень! И подтвержу статистикой: моё мнение разделили больше 300 горожан, участвовавших в акции.

Между тем Музей Норильска готовит новые события. В прошлом году многие горожане с большим интересом приходили на фестиваль «Здравствуй, Норильск!», в рамках которого наш город с экспозициями и другими культурными дарами посещали представители посольств разных стран. Теперь мероприятие сменило название на «Наводим мосты» и сосредоточилось на объединении народов России. В прошлый раз в гостях у норильчан в числе прочих побывали якуты. Вскоре на музейных площадках ждут калининградцев, с которыми, как оказалось, тоже немало «мостиков» — русские зимы, писатель–фантаст Снегов (был заключённым Норильлага, после освобождения жил в Калининграде) и, конечно, норильчане, уехавшие на ПМЖ в этот балтийский город. Так что добро пожаловать!

Фото МВК «Музей Норильска» и Егора ТУЛНОВСКОГО