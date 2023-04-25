Источник вдохновения

Уже 40 лет хореографический коллектив Центра внешкольной работы Талнаха радует жителей своим творчеством и прославляет учреждение на российской и международной арене. Юбилейный концерт одного из самых титулованных коллективов нашего города прошёл с аншлагом. Только за последние пять лет ансамбль завоевал семь кубков Гран-при, 58 дипломов лауреатов первой степени, 29 — второй и 19 — третьей, 9 специальных наград, 3 диплома победителей регионального конкурса «Таланты без границ». Коллектив выиграл 170 тысяч рублей денежных грантов. Команда ансамбля побывала дважды в Москве, в Санкт-Петербурге и Сочи, выступала на 54 сценических площадках страны с 47 постановками. Подготовлено 30 выпускников, из которых пятеро учатся на отделениях хореографии различных высших образовательных учреждений и ещё шесть продолжают активно заниматься народным танцем.

Поздравить воспитанников и педагогов, отметить их труды, вручить благодарственные письма и ценные подарки, а также одарить артистов бурными заслуженными аплодисментами приехали представители администрации города. Среди них — руководитель талнахского территориального отдела Андрей Добровольский:

– «Вдохновение» сегодня — драгоценность, которой мы дорожим и гордимся. Это достояние не только нашего района и города, но и всей страны. Я хочу поблагодарить руководителей, педагогов, ребят и их родителей за терпение, труд, целеустремлённость. За ваше и наше вдохновение. Хочу пожелать вам крепкого здоровья, творческих успехов и неиссякаемого вдохновения!

Время вспоминать прошлое

История коллектива началась в 1983 году, когда руководство Дома пионеров и школьников приняло решение о создании народного танцевального коллектива. Уже в 1989 году ансамблю было присвоено высокое звание «Образцовый». Коллектив с честью носит его и сейчас, сохраняя лучшие традиции и преемственность поколений. Яркий тому пример — руководитель коллектива и одновременно выпускник «Вдохновения» 2005 года Василий Рымарев. Получив образование в Белгородском государственном институте культуры и искусства, он уже 12 лет проработал в родном коллективе, три из них занимает должность его руководителя. Он убеждён, что именно преемственность и сильная школа выделяют «Вдохновение» на фоне многих хореографических ансамблей Норильска. К тому же такой солидный возраст и внушительный багаж профессиональных достижений накладывают и на педагогов, и на воспитанников дополнительную ответственность.

– У нас уже постоянный известный коллектив, — рассуждает Василий Рымарев, — естественно, большинству родителей хочется, чтобы ребёнок танцевал в сильном коллективе, не вновь созданном. Иногда студии танца растут как грибы: сегодня они есть, а уже через месяц закрылись. У нас — стабильность, своя школа и своя специфика. Наших детей отличает прежде всего дисциплинированность и хорошая академическая подготовка, достаточно жёсткая, как я люблю говорить, с оттенком профессионализма. В первую очередь это зависит от педагогов. Если они работают с душой, отдают себя по капельке каждому ребёнку, дети это чувствуют.

Время смотреть в будущее

В репертуар «Вдохновения» ежегодно вводят новые постановки, при этом не забывая о «визитных карточках» коллектива. Например, специфичный народный танец «Тетёра» конкурсного плана. Ему уже семь лет, и периодически его возобновляют вместе с наиболее сильными воспитанниками. При этом на юбилейном концерте зрители могли увидеть не только знакомые и полюбившиеся постановки, но и совершенно свежие. В их числе — шуточная постановка «Аэропорт», родившаяся в воображении педагогов после трёхдневной дороги с сочинского фестиваля. Под песню Владимира Высоцкого «Москва — Одесса» ребята «рассказали» зрителям о прелестях авиасообщения Норильска с материком в ветреное межсезонье.

На праздничном концерте были представлены номера от самых маленьких воспитанников, среди которых красочные «Сладкоежки» и сложносочинённый «Птичий двор». Выпускники этого года и воспитанники старших групп продемонстрировали виртуозный уровень мастерства в постановках «А мне легко» и «Фронтовая». В программе юбилейного концерта танцы с русским колоритом «Тимоня» и «Душечки» сменялись экзотичными номерами «Казахский танец» и «Якутские узоры».

Сегодня ансамбль — это 200 мальчишек и девчонок в возрасте от 5 до 18 лет. Несмотря на юный возраст, даже взрослые работники культуры отдают должное их трудолюбию и профессионализму. Это подтверждает директор Центра внешкольной работы Талнаха Светлана Мартынова:

– 40 лет — временной отрезок, позволяющий подвести итоги, а их у нас очень много. Но зная нашу команду, мы понимаем, что многое у нас ещё впереди. Поэтому прежде всего хочу поблагодарить коллектив за работу, творчество и частичку души, вложенную педагогами в развитие детей. Это дорогого стоит. И поздравляю наших деток, конечно. Они у нас талантливые, активные и деятельные. Ты просто восхищаешься тем, откуда они берут силы и столько энергии, чтобы воплощать все творческие задумки педагогов. А педагоги — профессионалы своего дела, они подают интересные и классные идеи, которые просто радуют и восхищают.