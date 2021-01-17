«Забавная полянка» получила календарики от студии комиксов и манги.

Эта студия под руководством Николая Надежина работает при Доме детского творчества. Ребята с удовольствием постигают непростое искусство создания комиксов и манги, уже выпустили несколько книжек, в основе которых лежат реальные норильские истории. А для календариков на 2021 год они придумали забавные сюжеты, связанные со встречей Нового года. Нам особенно понравился весёлый календарик с комиксом о мальчике, который верил в существование Деда Мороза и неожиданно получил за это благодарность. Его придумал и нарисовал 11–летний Талгат Айдагулов.

Если среди вас есть желающие заниматься в студии, звоните по телефону 8–913–493–77–24.