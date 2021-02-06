Таймырский краеведческий музей готовится в следующем году отметить своё 85–летие

В далёком 1978 году в Дудинку пришло необычное письмо–бандероль. В послании оказался фотоальбом со снимками села Дудинка в 1935 году, острова Диксон в 1930–1931 годах, нового порта в посёлке Усть–Порт в 1932 году. Авторами фотографий альбома и его составителями были Дмитрий Корчемкин, начальник гидрологической базы в Дудинке в 1934–1936 годах, и его давний друг, коллега Лев Стадников.

Дмитрий Корчемкин в предисловии к изданию напишет: «...Альбом высылаю в дар музею и очень буду рад, если он будет храниться у вас, оставив память о моём пребывании в далёкой Дудинке...» На уникальных фотоснимках можно увидеть не только раритетные кадры села Дудинка, но и то, как в 1935 году на берегу реки Дудинки руководство села встречало Отто Шмидта, начальника Главсевморпути, или фотографию лодки, на которой гидрологи впервые в истории измерили расход воды реки Енисей у села Дудинка.

Есть в альбоме и редкий снимок горы Шмидтихи, только в перспективе — сырьевой базы Норильского полиметаллического комбината. Этот кадр был сделан в начале 1930–х годов участником экспедиции, которой руководил Николай Урванцев.

Из серии диксонских фотографий хочется выделить очень редкие, неповторимые снимки, датированные 1930 и 1931 годами, такие, например, как фотография писателя Макса Зингера с председателем КСМЛ Лавровым на борту самолёта Н–2 на острове Диксон. Писатель–путешественник Макс Зингер в качестве корреспондента газет «Правда» и «Известия» четыре раза прошёл Северным морским путём, плавал на «Сибирякове», «Красине», «Малыгине», летал на первых самолётах полярной авиации, неоднократно проходил Енисей, Лену, Колыму от верховьев до Ледовитого океана.

На другом фотокадре — экипаж лётчика Бориса Чухновского, прибывший на Диксон. Ещё одно фото зафиксировало здание диксонской радиостанции со 107–метровой мачтой, рядом с которой в воздухе завис немецкий дирижабль «Граф Цеппелин». В альбоме имеется два снимка известного дирижабля (с разных ракурсов), на котором была осуществлена Международная арктическая экспедиция пассажирского дирижабля LZ 127 «Граф Цеппелин» в 1931 году.

Полёт «Цеппелина» проходил по маршруту: Земля Франца–

Иосифа — Северная земля — остров Вардропер — остров Диксон — северная оконечность Новой Земли — остров Колгуев —

Архангельск. На борту дирижабля находились 46 аэронавтов. Советский Союз представляли: научный руководитель экспедиции, извест-ный полярный исследователь профессор Рудольф Самойлович (о его деятельности и трагической судьбе Таймырский краеведческий музей обязательно расскажет в одной из музейных публикаций в этом году), профессор–аэролог Павел Молчанов, инженер–дирижаблестроитель Фёдор Ассберг и радист Эрнст Кренкель. В состав научной группы были также включены: три американца, один швед, один швейцарец и шесть немцев. Штатный немецкий экипаж дирижабля составляли 26 человек.

Официальные цели воздушной экспедиции были следующими: проверить технические возможности использования дирижабля в высокоширотной Арктике, провести разнообразные исследования по маршруту, в особенности — осуществить детальную аэрофотосъёмку многочисленных арктических островов и архипелагов. На борту дирижабля для решения этих задач была установлена самая современная кино– и фотоаппаратура того периода.

Советская наука, благодаря этому полёту, получила ценную научную информацию. Настоящей сенсацией для учёных всех стран стало то, что между островом Октябрьской революции и островом Большевик находится не залив Шокальского, а широкий пролив. За считанные часы была получена реальная основа для будущих точных географических карт труднодоступных полярных районов.

Кроме того, во время полёта были проведены запуски радиозондов (прибора, только что изобретённого профессором

П. Молчановым), способных одновременно измерять давление, температуру и влажность воздуха в свободной атмосфере. Всего было совершено четыре запуска радиозондов: у берегов архипелага Северная Земля, над мысом Челюскин, в южной части архипелага Новая Земля и над Белым морем. При этом на дирижабль, где была установлена приёмная аппаратура, были переданы сведения о метеорологическом режиме стратосферы, то есть впервые в мировой истории была прозондирована полярная стратосфера сразу в нескольких удалённых арктических районах.

Полёт «Графа Цеппелина» продолжался 134 часа, из них 116 часов — над советской Арктикой. Дирижабль пролетел почти 13 000 километров и, в нарушение первоначальной договорённости, напрямик, без посадки в Ленинграде, вернулся в Германию.

Рудольф Самойлович 30 июля вместе с ценной почтой, пролетая над Ленинградом, сбросил короткую записку: «В ранее открытых местностях выявлены изменения поверхности. Работа с шарами–радиозондами системы профессора Молчанова дала результаты мирового значения, важные для суперавиации, суперартиллерии и астрофизики. Открыто несколько новых островов у берегов северо–восточного побережья Сибири. Сделан ряд открытий в области геофизики».

Однако ещё более ценные материалы получили немецкая наука и военное командование, что сыграло свою роль во время военных действий Кригсмарине (Военно–морской флот Третьего рейха) на трассе Северного морского пути в годы Великой Отечественной войны.

Фотографии из альбома Дмитрия Корчемкина были введены в музейный оборот в конце 1980–х — начале 1990–х годов. С того времени исторические артефакты широко используются музейными работниками Таймыра в издательской, научной выставочной деятельности музея. Без сомнения, о них будет интересно узнать и норильским любителям истории.