​Из-за неблагоприятных погодных условий праздничный концерт прошел в зрительном зале КДЦ им. Вл. Высоцкого»

С праздником, олицетворяющим единство нашей великой многонациональной страны, Днем России талнахцев поздравил начальник Талнахского территориального управления Андрей Добровольский и пожелал крепкого здоровья и созидания на благо нашей родины. В концертной программе «Россия начинается с меня» приняли участие Образцовый ансамбль народного танца «Вдохновение», Образцовый ансамбль современного эстрадного танца «Тагридис», Образцовый ансамбль бального и народного танца «Dekadance», Образцовый колектив современного танца «СВОИ» Центра внешкольной работы Талнаха, Образцовый ансамбль народного танца «Талнахский перепляс» Дворца творчества детей и молодежи, воспитанники детского сада № 93 «Капитошка», театр мод "Бараксан" Норильского колледжа искусств, Народный ансамбль народной песни «Раздолье» КДЦ им. Вл. Высоцкого. Все желающие приняли участие в мастер-классе «Сердце России». Волонтеры Молодежного центра провели акцию "Триколор России".