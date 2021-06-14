Изящным пируэтом

Хореографический коллектив «Феерия» работает на базе Норильского социально–образовательного центра. Во время занятий школьники изучают основы различных танцевальных направлений и стараются быть в курсе современных хореографических новинок.

Дорожные хлопоты

– О конкурсах я узнала через соцсеть «ВКонтакте», — рассказывает Татьяна Шрайнер, руководитель творческого объединения современного и эстрадного танца «Феерия». — Увидела информацию о том, что Международный фестиваль–конкурс «Мы вместе», который обычно проходит в Москве, в этом году впервые состоится в Красноярске. Почитала положение и поняла, что у моего коллектива есть шанс поучаствовать. Не последнюю роль в принятии окончательного решения сыграла и стоимость проезда до Красноярска, которая значительно ниже, чем до Москвы или Питера. Согласовала поездку со своими руководителями, и мы с детьми и родителями начали готовиться.

В Красноярск поехал неполный состав коллектива — всего девять человек в возрасте от 12 до 17 лет. Ещё на этапе сборов возник ряд трудностей. Не все родители могли оплатить поездку своим детям. Татьяна Шрайнер решила обратиться за помощью в благотворительный фонд «Территория добра», к его председателю Наталье Солодовник. Фонд помог — оплатил четырём ребятишкам дорогу туда и обратно.

– Это была существенная поддержка, — поясняет Татьяна Шрайнер. — И мне хотелось бы поблагодарить сотрудников благотворительного фонда «Территория добра» за их отзывчивость и поддержку талантливых детей.

Поездка получилась волнительной во всех смыслах. Погода не радовала — дул сильный ветер. Дорога была закрыта. До аэропорта коллектив с руководителем добирались колонной. И всё же им удалось улететь в Красноярск 16 апреля, как и планировалось.

– Конкурс «Мы вместе — 2021» длился весь день 18 апреля — с восьми часов утра до полуночи, — рассказывает Татьяна Шрайнер. — Мне пришёл тайминг — мой коллектив должен был выступать в семь часов вечера. Практически одновременно с расписанием выступлений пришла информация о другом международном хореографическом конкурсе, который также проходит в Красноярске — это фестиваль «Синяя роза». И я решила, что если время выступления не совпадёт, то примем участие в двух проектах. Родители меня поддержали, и всё сложилось.

Одним махом

День выдался очень насыщенным. Подъём в пять часов утра, сборы, завтрак. В 07.20 коллектив прибыл в ДК, где проходил Международный фестиваль–конкурс «Синяя роза». В девять часов утра состоялось открытие фестиваля. Всего вместе с норильчанками выступало 40 коллективов. Конкуренция была серьёзной. Конкурсанток оценивало именитое московское жюри в, состав которого вошли Роман Рустафин, хореограф, балетмейстер и артист театра «Балет Москва» и Юлия Брестель, член Российской академии голоса и представитель Российского творческого союза работников культуры, преподаватель эстрадно–джазового вокала.

Норильчанки представили на суд жюри фестиваля танцевальную постановку Borders, в переводе с английского — «Границы». Сюжет танца навеяла тема армейской службы, а именно женщин на службе в военных подразделениях. Ожидание результатов выступления было томительным. Из–за пандемии награждение на сцене было отменено, все награды получали руководители хореографических коллективов. И это ожидание было вознаграждено. Танцевальный коллектив стал победителем фестиваля–конкурса и получил звание лауреата I степени.

– Сначала жюри обозначило минусы, которых было немного, — рассказывает Татьяна Шрайнер. — А после этого — плюсы. У судий возникли вопросы по названию хореографической постановки — сказали, что нужно было постараться выйти за рамки «Границ». Но по тематике танца это было невозможно сделать, так как армейская служба — это границы и субординация, строгая дисциплина и ежедневные физические нагрузки. Похвалой для меня и девочек стало то, что жюри отметило техничность и хорошую хореографическую подготовку. Затем нам вручили кубок и грамоты. Дети, узнав о своей победе, буквально визжали от счастья. Мы впервые стали лауреатами I степени, выступая вживую.

Вдохновлённые танцоры вернулись в отель, чтобы перевести дух, собраться с силами и отправиться покорять жюри фестиваля–конкурса «Мы вместе — 2021». В этот раз «Феерия» проявила себя в двух номинациях: «Уличный танец» и «Эстрадный танец». Девушки выступили с тремя танцевальными номерами — Borders, зажигательной композицией «Регги–ритм» и романтической и одновременно философской постановкой God is woman, в переводе — «Бог — женщина». Первый номер относился к уличным танцам, второй и третий — к эстрадным. Одновременно с норильчанами свои хореографические композиции показали коллективы из 14 различных городов. По 23 номера было представлено в номинациях, в которых выступали и танцоры «Феерии». Конкурс длился до полуночи, но энергетика событий будоражила и не позволяла девчонкам и их руководителю почувствовать усталость.

– Третья постановка — это попытка представить, что было бы, если бы бог был женщиной, — поясняет Татьяна Шрайнер. — Танец создан в стиле контемпорари — девочки выходят на сцену босиком, рассказывая каждым своим движением сюжет постановки. Сначала появлялась музыка, а потом рождался танец. Я слышала мелодию, и, как бусинка за бусинкой нанизывается на нитку, так складывался рисунок танца, который в дальнейшем дорабатывался и становился более чётким и структурным. У постановки появлялись характер и настроение.

Награды в этом конкурсе для нас тоже были неожиданными. Мы стали лауреатами II степени в уличном танце и забрали лауреата III степени и кубок в эстрадном. Стали призёрами и во втором конкурсе. Для нас это достижение. Я поняла, что у моих девчонок есть потенциал, и Норильские танцоры — достойные соперники материковским коллективам.