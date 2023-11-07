Известное творческое объединение «Синие носы» познакомит норильчан с русским авангардом
Известное творческое объединение «Синие носы» познакомит норильчан с русским авангардом
Встреча в формате artist talk запланирована на сегодня, 7 ноября. В 18.30 в полярной арт-резиденции PolArt Вячеслав Мизин, Александр Шабуров и Евгений Иванов расскажут о своём проекте, который планируют создать в Норильске.
Известное творческое объединение «Синие носы» в Норильске не впервые. Однажды они уже впечатлялись местным суровым климатом и раскинувшимися вокруг города бесконечными промзонами. Поэтому здесь арт-резиденты хотят создать собственный проект – об обитающих в окрестностях Норильска супрематических существах из снега, льда и металлолома, чем-то похожих на проуны Эль Лисицкого или на фантастических трансформеров, которые порождены местной природой и техногенной обстановкой. Их изготовят из принтов и картона, а затем снимут на фоне реальных норильских пейзажей.
Это будет наблюдение за жизнью и деятельностью нового мифологического персонажа постиндустриальной эпохи - Никельмена. Итогом работы арт-резидентов станут серия фотопринтов «Снежный авангард» и видеофильм «Жизнь Никельмена». На презентационной встрече авторы подробнее расскажут о своей идее. Вход свободный.