Известное творческое объединение «Синие носы» познакомит норильчан с русским авангардом

Известное творческое объединение «Синие носы» в Норильске не впервые. Однажды они уже впечатлялись местным суровым климатом и раскинувшимися вокруг города бесконечными промзонами. Поэтому здесь арт-резиденты хотят создать собственный проект – об обитающих в окрестностях Норильска супрематических существах из снега, льда и металлолома, чем-то похожих на проуны Эль Лисицкого или на фантастических трансформеров, которые порождены местной природой и техногенной обстановкой. Их изготовят из принтов и картона, а затем снимут на фоне реальных норильских пейзажей.

Это будет наблюдение за жизнью и деятельностью нового мифологического персонажа постиндустриальной эпохи - Никельмена. Итогом работы арт-резидентов станут серия фотопринтов «Снежный авангард» и видеофильм «Жизнь Никельмена». На презентационной встрече авторы подробнее расскажут о своей идее. Вход свободный.