Юная художница Софья Шангареева удостоена именной стипендии имени В. И. Сурикова

Одарённая девушка — гордость Норильской детской художественной школы. Она стипендиат премии главы Норильска, её работы отмечены в различных конкурсах, состоялась и персональная выставка. Теперь творческие успехи Софьи оценены на уровне губернатора Красноярского края. Особенно гордятся ученицей её педагоги из НДХШ Лилия Христич, Надежда Пенцак, Ирина Шестакова, Юлия Матси и Наталья Федотова. Поздравления от управления по делам культуры и искусства прозвучали и в адрес родителей талантливой художницы, они главная поддержка во всех её начинаниях.

Педагоги поделились, что Софью отличают большая работоспособность, стремление к знаниям, креативный подход. Она активная участница школьных и городских проектов «Наследники Победы», «Театральная афиша», «Добавь городу красок», «Школа городских компетенций» и многих других. В её родной художественной школе уверены, что успехи талантливой ученицы — это только начало, и главные победы и достижения у Софьи ещё впереди.

Без сомнения, новая награда Софьи — это и подарок её родной школе к 55–летию, ведь она была открыта 9 февраля 1966 года. Юбилей планируют отмечать уже в новом учебном году, в ноябре 2021 года. А вчера, 4 февраля, здесь открыли выставку к Дню профориентации с участием друзей с отделения декоративно–прикладного искусства и промыслов Норильского колледжа искусств. C 9 февраля продолжатся мастер–классы нового проекта НДХШ «квАРТирник». Все желающие смогут стать копиистами вместе с известным красноярским художником Еленой Ильянковой.

В НДХШ также продолжается приём и регистрация работ на Всероссийский конкурс работ детского художественного творчества «Северная палитра». Юбилейный год школы проходит под девизом «Я учусь в художке!», и одна из конкурсных тем посвящается художественному образованию в России.