Минэкологии края и краевая дирекция по особо охраняемым природным территориям (ООПТ) приглашают учеников начальных классов и воспитанников дошкольных учреждений принять участие в региональном этапе Всероссийского конкурса «Эколята – друзья и защитники природы!».

Главное условие конкурса - изобразить одного из «эколят» - Умницу, Шалуна, Тихоню и Ёлочку - как друзей и защитников природы (образцы героев можно скачать по ссылке). На рисунке может быть изображено, как «эколята» спасают природу, животных, восстанавливают леса, ухаживают за домашними питомцами и другое.

Формат рисунка – лист А3 или А4. К рисунку также должно быть пояснение (максимум половина листа А4), в котором автор изложит смысл и идею изображения. Не забудьте указать личные данные автора и информацию об учебном или дошкольном учреждении.

Конкурс состоит из трёх этапов. Первый этап пройдет среди школ и детских садов. Отбор лучших работ пройдет до 25 декабря. Работы победителей необходимо направить в адрес организаторов на электронный адрес: eco@doopt.ru и почтовый адрес: 660049, г. Красноярск, ул. Ленина, 41. До 2 февраля 2021 года региональный оргкомитет выберет лучших и направит их работы для участия во всероссийском этапе.

Победители конкурса станут известны до 1 марта 2021 года на сайте www.эколята.рф. По итогам конкурса пройдет тематическая выставка.

Более подробную информацию можно узнать по телефону регионального оргкомитета 8(391)227-50-96.