«ЭкоНочь» – новая ежегодная музейная акция

В ближайшую пятницу, 11 сентября, состоится торжественное открытие экотропы в Талнахе. Так называть её стали совсем недавно, а раньше это была «черная тропа», которая связывает смотровую площадку и центр Талнаха. В течение девяти месяцев активисты, волонтеры и просто неравнодушные граждане преобразили эту территорию до неузнаваемости. Теперь это музейно-экологическая тропа, которая стала не только удобным и безопасным маршрутом, но и новой достопримечательностью Талнаха.

Открытие запланировано на 18.00. Всех посетителей ждет масса интересного. В этот день тропа превратится в большую интегративную площадку как для детей, так и для взрослых. Начнётся мероприятие с выступления группы BrassBanda, образцового художественного коллектива Кайерканской детской школы искусств. А затем всех ждет торжественная церемония официального открытия экотропы.

А уже в 18.45 начнутся первые пешеходные экскурсии, знакомящие с новой достопримечательностью. Гиды подробно расскажу об истории проекта «Музей НА-Гора», в рамках которого и была организована «ЭкоНочь». А самых маленьких посетителей ждет увлекательная программа с аквагримом, игрой «Городки» и веселой викториной.

Для истории в 18.50 на верхушке лестницы волонтёры соберутся вместе и составят слово ЭКОНОЧЬ, которое с высоты птичьего полёта будет очень эффектно смотреться. Для спортивных и активных в 19.15 у подножья лестницы пройдёт физкультпрограмма, в которой можно будет не только посоревноваться в силе и скорости, но и потанцевать. А для любителей спокойного отдыха в 19.30 от магазина «Горка» на Федоровского, 10 стартует обзорная автобусная экскурсия по значимым местам Талнаха. Сбор участников на нижней части лестницы.

В завершение мероприятия в 20.10 каждый сможет внести свой вклад в дальнейшее развитие экотропы. Волонтеры вместе с горожанами будут высаживать молодые растения, которые в будущем украсят культурный объект.

Организаторы напоминают, что все участники должны иметь индивидуальные средства защиты и сохранять социальную дистанцию. Участие во всех мероприятиях бесплатное и не имеет возрастных ограничений.