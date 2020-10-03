Эковолонтёры сняли 20–минутную видеоэкскурсию на плато Путорана.

В социальных сетях и на youtube–канале «Заповедников Таймыра» скоро появится «Виртуальное плато». Главные герои фильма — заповедные места полуострова Таймыр: Красные Камни, озеро Лама и водопад Большой Курейский. Для съёмок удалённых уголков плато активистам пришлось арендовать вертолёт.

Сбор информации занял около двух месяцев. Ещё месяц ушёл на обработку отснятого материала и написание сценария (в общей сложности активисты сняли видео на шесть часов). В итоговый вариант вошла лишь 1/18 из этого, и видеопутешествие уместилось в 20 минут. Премьерный показ «Виртуального плато» состоялся в «Антикафе».

Сейчас волонтёры вносят финальные штрихи в фильм. Видеоэкскурсия по заповедным местам Таймыра уже в конце недели появится в свободном доступе. Полюбоваться нетронутой человеком таймырской природой и узнать много интересных фактов о ней будет интересно всем: и взрослым, и детям, тем, кто ни разу не был в Норильске, и тем, кто живёт здесь, но так и не выезжал за пределы города.

Напомним, недавно плато Путорана вошло в уникальный VR–фильм о России, снятый Русским географическим обществом.