Экспедиция по изучению завораживающих танцев долган

Директор творческого дома Галина Попова поделилась, что в этом году пройдёт этнографическая экспедиция по изучению уникального тюркского народа северной Сибири долган. Главными объектами изучения станут элементы традиционно бытовой культуры малочисленного этноса - обрядовые танцы.

Стартует экспедиция в заполярном посёлке Хатанге. Это один из крупных северных населённых пунктов России и крупный административный центр Таймыра. Затем экспедиторы отправятся в посёлок Волочанка.

«Нас интересуют обрядовые танцы. У долган это круговой танец, посвящённый солнцу, у нганасан - медвежий, у эвенков - тоже поклонение солнцу. Наш специалист в июне уже побывала в районе Хантайского Озера (юг Таймыра), собирала материал об эвенках, сейчас вот поездка в Хатангу, затем в Волочанку», - сообщает Галина Попова.

Традиционный долганский танец называется «Хэйро». Сегодня он настоящая традиция Таймыра, особенно для туристов.

«Современный «Хэйро» это в большей степени стилизованный танец. Традиционный, обрядовый он гораздо многогранней и глубже. Когда мы столкнулись с этими данными, то решили, что его надо изучать, пока живы носители информации», - отметила Попова.