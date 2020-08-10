Экспедиция по изучению завораживающих танцев долган
Экспедиция по изучению завораживающих танцев долган
Таймырский дом народного творчества организовал экспедицию для глубоко изучения обрядовых танцев коренных народов Севера.
Директор творческого дома Галина Попова поделилась, что в этом году пройдёт этнографическая экспедиция по изучению уникального тюркского народа северной Сибири долган. Главными объектами изучения станут элементы традиционно бытовой культуры малочисленного этноса - обрядовые танцы.
Стартует экспедиция в заполярном посёлке Хатанге. Это один из крупных северных населённых пунктов России и крупный административный центр Таймыра. Затем экспедиторы отправятся в посёлок Волочанка.
«Нас интересуют обрядовые танцы. У долган это круговой танец, посвящённый солнцу, у нганасан - медвежий, у эвенков - тоже поклонение солнцу. Наш специалист в июне уже побывала в районе Хантайского Озера (юг Таймыра), собирала материал об эвенках, сейчас вот поездка в Хатангу, затем в Волочанку», - сообщает Галина Попова.
Традиционный долганский танец называется «Хэйро». Сегодня он настоящая традиция Таймыра, особенно для туристов.
«Современный «Хэйро» это в большей степени стилизованный танец. Традиционный, обрядовый он гораздо многогранней и глубже. Когда мы столкнулись с этими данными, то решили, что его надо изучать, пока живы носители информации», - отметила Попова.