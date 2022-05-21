Эскиз истории

С подробностями проекта жителей города ознакомили на открытой презентации. Сценарий с рабочим названием «Музей норильской цивилизации» объединил в себе два формата — музей сообщества и музей науки. За него в День музейных выборов в марте 2020 г. отдали большинство своих голосов и профессиональные музейные эксперты, и горожане. Проект «Музей города — всем городом» стал победителем конкурса проектов инициативы «Музей. Сила места» благотворительной программы «Музей без границ» благотворительного фонда Владимира Потанина. Пояснить концепцию и раскрыть все «фишки» проекта приехали музейные кураторы и специалисты в области социокультурного проектирования из московского бюро Solarsense — Андрей Рымарь и Ксения Филатова. За плечами у дуэта реализованные проекты в Москве, Самаре, Дербенте, Находке, Лондоне, Санкт–Петербурге и других городах. Они специализируются на сложных экспозиционных сценариях, а также на поиске новых способов работы музея с городом и его жителями.

Модератором встречи выступила директор Музея Норильска Наталья Федянина:

– У нас очень важный сегодня разговор, хотя я прошу воспринимать его как промежуточный. Работа была долгая, привлекалось огромное количество людей. Мы делаем не просто краеведческий, исторический музей. Мы хотим создать совершенно новую форму — музей города, поскольку относимся к Норильску как к очень необычному явлению. В стране, пожалуй, второго такого музея нет.

Во вступительной речи Наталья Федянина много внимания уделила тому, как в рамках реконструкции приходится искать баланс, для того чтобы рассказать и личные истории норильчан, и общую историю всего Норильска. Дополнительной сложностью стало то, что проведение социологических исследований для проекта выпало на период пандемии. Тем не менее данные собраны, архивы подняты, беседы проведены. В итоге музей получит не банальный капитальный ремонт, а совершенно новый облик, за которым стоит идейное содержание.

На стыке противоположностей

Проект новой концепции предлагает полную трансформацию существующего пространства, формата музея и даже способа взаимодействия с аудиторией. По мнению одного из авторов проекта Андрея Рымаря, Арктика — это место, где в концентрированном виде проявляются все проблемы и болевые точки планеты, ярче чувствуется столкновение человека и природы — в уникальные ландшафты и экосистемы вписывается технологический гений покорителей Севера.

– Три основные темы: полезные ископаемые и их разработка, специфическая природная среда и её взаимоотношения с человеком, норильское сообщество. Как их объединить? Нам показалось, что самая чёткая и очевидная метафора в буквальном смысле лежит у нас под ногами. Это керн норильских недр. Демонстрация того, что мы существуем одновременно со всей нашей историей, — поясняет Андрей Рымарь.

Керн по замыслу проектировщиков пройдёт сквозь здание музея, совмещая идейную функцию с технологической, — им будет отделана шахта лифта. Продолжение этой центральной оси истории будет уходить в норильское небо гигантским световым столбом. Это и нематериальный памятник, органично вписывающийся в норильскую иллюминацию в период долгой полярной ночи, и отсылка к зданию Адмиралтейства в Санкт–Петербурге.

История в окнах

Давайте заглянем во внутренние помещения, которые музейное бюро предлагает значительно расширить и задействовать площади, которые ранее использовались как хранилище. В подвале планируется разместить полноценный цокольный этаж с мультимедийной выставкой полезных ископаемых. Начать, так сказать, из глубин времён, от сотворения мира и самих минералов.

На первом этаже, посвящённом теме человека и неживой природы, мы сможем познакомиться с историей освоения Севера — от каторжного труда узников Норильлага, использовавших примитивные орудия, до современных технологий геологоразведки, добычи и переработки. Если позволит архитектурный расчёт, то здесь же проектировщики хотели бы расположить панорамное окно с видом на первый дом Норильска, вписав его таким образом в общий музейный ансамбль.

Поднимаясь на второй этаж, посетители погружаются в мир живой природы, залитый светом и полный движения. В прозрачных витринах, расположенных не вдоль стен, а по кругу от центра зала будут демонстрироваться экспонаты животного и растительного мира Таймыра.

Третий этаж за счёт ликвидации старого подвесного потолка превратится в двухъярусное пространство метаморфоз. Стеновые панели, способные раздвигаться и углубляться, помогут посетителям почти буквально заглянуть в квартиру, познакомиться с историческим бытом норильчан, их традициями. «Квинтэссенция Норильска изнутри и снаружи», — как выразился Андрей Рымарь. Второй ярус отведён для зоны кафе, общения и буккроссинга. Расширение пространства должно позволить отсечь зону, которую условно обозначили как лаборатории — место для заседаний краеведов, антропологов, историков, а также художников и скульпторов.

Соавтор проекта Ксения Филатова:

– Верхний этаж — это про взаимодействие человека и человека, про то, как мы проявляемся и что мы есть друг для друга. Поэтому мы говорим про окна — взаимодействие через материальную и нематериальную культуру. Это именно то место, которое позволяет назвать концепцию музеем–форумом, где мы собираемся, чтобы что–то обсудить, прийти к конструктивному решению.

По словам Ксении, презентация — пока лишь концепция, «визуализация как способ размышления». На этом этапе она нужна как раз для того, чтобы при живом обсуждении обозначить спорные и уязвимые моменты проекта, которые будут по возможности доработаны.

Критические точки

От авторов, помимо фантастических предложений расположить на крыше музея смотровую площадку с круговым обзором, прозвучали также вполне реализуемые идеи для постоянных экспозиций, например «Инстаграм» Николая Урванцева». В фондах музея хранится коллекция фотоснимков исследователя Арктики, к каждому из которых имеется авторская подпись. Чем не фотоблог?

Прогулка по воображению проектировщиков произвела сильное впечатление на горожан, но не обошлось и без замечаний. Прежде всего собравшихся неравнодушных норильчан интересовало, поместится ли всё задуманное в стенах музея? Наталья Федянина заверила, что действительно само здание ещё не раскрылось во всём своём великолепии перед горожанами из–за нерационального использования имеющихся площадей, занятых депозитарием. Учащихся школы № 6 волновала судьба музейного сквера как одной из немногих зелёных благоустроенных зон города. Не пострадает ли он при реконструкции? Беспокойство также вызвала идея «пробурить» здание от подвала до крыши шахтой лифта. Не потеряем ли мы хорошее в погоне за чем–то лучшим?

Свое мнение по проекту высказала и заместитель главы города по социальной политике Наталья Коростелева:

– Хочу поблагодарить норильчан, которые принимали участие в огромной работе, — это почти 600 неравнодушных человек. Я знаю, что это колоссальный труд. На мой взгляд, много интересных технических решений. Предполагаю, что не всё можно будет реализовать, учитывая, что здание — объект культурного наследия. Я, честно говоря, потеряла атмосферу нашего музея. Здорово, потрясающе, но нужно помнить, что это историческое место, к нему отношение должно быть очень бережное, трепетное.

Бурное обсуждение проект вызвал и среди музейных работников. «Нужно замахиваться широко, а жизнь уже расставит свои ограничения. Сами себе мы не будем подрезать крылья», — подытожила презентацию Наталья Федянина.