Жители Талнаха смогут насладиться концертом «Последний романтик» Микаэла Таривердиева

Произведения исполнят под аккомпанемент государственного симфонического оркестра «Новая Россия» под руководством дирижёра Владимира Понькина. Ведущая - Вера Таривердиева. Студенты и преподаватели Норильского колледжа искусств исполнят для гостей любимые композиции.

В этом году исполняется 90 лет со дня рождения Микаэла Таривердиева. Он написал музыку к кинофильмам: «Король-олень», «Мой старший брат», «Длинный день», «Большая руда», «Человек идёт за солнцем», «Судьба резидента», «Семнадцать мгновений весны», «Ирония судьбы, или С легким паром!», «Ольга Сергеевна».