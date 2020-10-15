Юбилейный сезон «Живой классики»

Ежегодно более 2,5 миллиона школьников со всей России делятся друг с другом своими читательскими открытиями. В 2021 году конкурс пройдёт в десятый, юбилейный, раз. И уже сегодня школьники могут подать заявки на участие в этом уникальном проекте.

Сам конкурс проходит в пять этапов: подготовительный, классный, школьный, районный и региональный туры, а затем — финал в Международном детском центре «Артек» и суперфинал на Красной площади в Москве. Для участия школьникам необходимо выбрать отрывок из любой книги и выучить его наизусть. Выступление должно длиться не более пяти минут.

В юбилейном сезоне участников ждёт что-то новое, а именно право пройти прослушивание для поступления в Театральный институт им. Бориса Щукина в своём регионе, после чего лучшие пройдут сразу на второй тур.

— В 2021 году конкурсу будет 10 лет — наш первый серьёзный юбилей. Мы готовим проект с участием зарубежных блогеров. Пока не могу раскрыть детали, планируем запустить собственное подростковое СМИ. Ситуация с пандемией, конечно, будет влиять на наши планы. Мы сейчас работаем над тем, чтобы перевести все наши офлайн-активности в формат онлайн, при этом максимально приблизив их с помощью геймификации к офлайну, – поделилась президент фонда «Живая классика» Марина Смирнова.

Для регистрации школьникам нужно пройти на официальный сайт конкурса — www.youngreaders.ru — и следовать подробной инструкции.