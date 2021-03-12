Юные норильчане против наркотиков

Организаторы мероприятия — режиссёр Анастасия Зыкова, врач-нарколог Анна Ювилен и инспектор по делам несовершеннолетних Надежда Рябцева — рассказали о том, что наркомания — это социально опасное явление, бич современного общества. В последнее время в продаже регулярно появляются новые виды одурманивающих веществ синтетического происхождения и табачных изделий, а также различные электронные приспособления для их употребления. Распространители наркотических средств предлагают их подросткам как лёгкие и совершенно безобидные вещества. Однако действие психотропных препаратов на организм до конца не изучено, и до сих пор неизвестно, как их использование скажется на здоровье в будущем.

Также ребятам показали два социальных ролика: первый — о том, как запретные вещества распространяют в соцсетях; второй — о последствиях употребления и ответственности за их распространение.

Отметим, что профилактические беседы, в ходе которых детям рассказывают об уголовной и административной ответственности за хранение, употребление и продажу наркотических средств, регулярно проводятся и в школах.

– Я считаю, что профилактическая работа приносит свои плоды, особенно если она ведётся совместными усилиями педагогов, родителей, медиков, сотрудников силовых структур. Например, каждую четверть в школах мы, врачи-наркологи, проводим лекции для детей и встречи с родителями, потому что взрослые сами часто не подозревают о том, какую опасность в себе таят те же курительные смеси, — поделилась Анна Ювилен.

Надежда Рябцева, инспектор по делам несовершеннолетних, отметила, что некоторые ребята оказываются в опасной компании по наивности, поэтому к каждому ребёнку, попавшему в поле зрения полиции, необходим индивидуальный подход. Итог активной работы сотрудников инспекции радует: многие дети берутся за ум, не пропускают уроки, принимают участие в различных мероприятиях. Исправившиеся подростки снимаются с учёта и в дальнейшем даже могут стать сотрудниками органов правопорядка.

Надежда Рябцева подчеркнула, что залог успеха в работе с такими детьми — поддержка и внимание со стороны родителей.

Режиссёр Анастасия Зыкова считает, что современные дети знают, что наркотики - это плохо, но часто попадаются в ловушки: ведь одурманивающие вещества сейчас предлагают не только в злачных местах, теперь детей заманивают в социальных сетях. Поэтому и меры профилактики должны быть соответствующие.