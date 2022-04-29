Юные норильские музыканты и художники вновь смогут претендовать на стипендии благотворительного фонда «Новые имена»

В ближайшие три дня в нашем городе будут работать исполнительный директор фонда Елена Ладыгина и четыре эксперта:

– преподаватель кафедры специального фортепиано Российской академии музыки им. Гнесиных, художественный руководитель международного музыкального фестиваля «Рандеву» Святослав Липс;

– доцент кафедры «Оркестровые народные инструменты» Государственного музыкально-педагогического института имени М. М. Ипполитова-Иванова Надежда Дмитриенко (домра);

– член Российского союза художников, преподаватель Московского государственного академического художественного института им. В.И. Сурикова и Колледжа музыкально-театрального искусства имени Г.П. Вишневской Варвара Лотова;

– преподаватель Московского государственного института музыки им. А.Г. Шнитке, солист ансамбля им. Осипова Алексей Вродливец (балалайка).

Участниками второго для нашего города конкурсного отбора станут 25 сильнейших музыкантов и 12 лучших юных художников Норильска. Впервые конкурс среди одарённых детей страны прошёл на муниципальном уровне в 2020 году. Тогда в конкурсном отборе участвовали 15 музыкантов и 17 художников. Стипендиатами фонда стали четверо одарённых юных северян.

В рамках поездки в Норильск 30 апреля приглашённые эксперты проведут серию мастер-классов для 40 учащихся городских образовательных учреждений культуры. В Норильской детской школе искусств пройдут мастер-классы по игре на фортепиано, домре и балалайке. В Норильской детской художественной школе – мастер-класс по живописи.

Сегодня в Городском концертном зале на сцену выйдут эксперты фонда и преподаватели норильских образовательных учреждений культуры, а 1 мая – стипендиаты фонда «Новые имена» из Москвы, Норильска и учащиеся образовательных учреждений культуры. Сегодня концерт состоится в 19.00, 1 мая – в 17.00. Вход свободный.

Результаты конкурсного отбора будут объявлены во время финального концерта.

С программой мастер-классов можно ознакомиться по ссылке.