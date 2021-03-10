Юные вокалисты из Норильска собрали на международном фестивале все лучшие награды в трёх номинациях

Образцовый вокальный коллектив «Фортуна» Дворца творчества детей и молодёжи с 8 по 10 марта принял участие в Международном фестивале-конкурсе «Дорогою добра», проходящем в Новосибирске. В исполнении вокальных произведений соревновались школьники практически со всех территорий Сибирского Федерального округа.

По итогам выступления норильчан, исполнение воспитанников педагога Елены Веремеевой, хореографа Светланы Крушинской и концертмейстера Евгении Сацюк жюри оценило по высшему разряду сразу в трёх номинациях. В категории «Соло» диплом лауреата I степени получила Алина Крашенинникова, в номинации «Дуэт» дипломом I степени награждены Валерия Танская и Алина Крашенинникова. В номинации «Ансамбль» вокальный коллектив «Фортуна» из Норильска завоевал высшую награду - Гран-при фестиваля.