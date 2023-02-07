Юных норильчан приглашают принять участие в конкурсе чтецов «Живая классика»
Юных норильчан приглашают принять участие в конкурсе чтецов «Живая классика»
Конкурс юных чтецов «Живая классика» – ежегодный конкурс по чтению вслух прозы на русском языке среди школьников со всех регионов страны и зарубежья. Принять участие в конкурсе могут ребята от 10 до 17 лет.
Конкурс будет проходить три месяца. За это время конкурсантам предстоит пройти шесть этапов — от классного до суперфинала. Главный приз — три путёвки в лагерь «Артек». Смена «Живой классики» – это не только уникальная возможность поучиться у ведущих педагогов театральных вузов и заниматься в творческих литературных студиях, но и шанс побороться за выход во Всероссийский финал конкурса и выступить на огромной сцене «Артек-Арена». Суперфинал конкурса, где выберут пять лучших чтецов мира, пройдет в Москве на Красной площади.
Зарегистрироваться на конкурс можно на официальном сайте.
Для большего успеха участники могут пройти специальный видеокурс по актерскому мастерству. А специальное приложение по индивидуальному подбору книг «Живая классика» поможет школьникам найти то самое произведение для выступления.
Соревноваться в чтении смогут и учителя. Впервые специальная номинация появилась в прошлом году. В этом сезоне они также сначала будут состязаться на онлайн-этапах, а затем читать отрывки прозы вживую.