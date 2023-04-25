К 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне в Музее Норильска откроют тематическую выставку

Выставка посвящена тем, кто создавал кинолетопись одного из самых трагичных периодов истории нашей страны, — военным кинодокументалистам. В Музее Норильска развернётся импровизированный полевой кинотеатр, который представит кадры советской фронтовой кинохроники. На широком экране покажут художественные и документальные фильмы того времени — повествование языком кино не о цифрах побед и жертв, не о хронологии, а о мужестве и отваге в период страшного испытания, о личной победе над собой и гражданском подвиге каждого.

«Цена кадра: каждый второй — ранен, каждый четвертый — убит…» Вся эстетика выставки и её содержание подчинены одной цели — рассказать о тех, благодаря кому мы можем видеть запечатлённые на пленке события, вспоминать о страшных и героических годах войны, понимать, какой ценой писалась эта историческая кинолетопись.

Проект продолжает цикл выставок «Слагаемые Победы» музейно-выставочного комплекса «Музей Норильска», приуроченных к ежегодным праздничным мероприятиям ко Дню Победы. В музейных залах снова будет представлено искусство военного времени, которое поддерживало моральных дух и стойкость солдат и командиров, медсестёр и врачей — всех тех, от кого исход войны зависел напрямую.

Открытие выставки состоится 28 апреля в 18.30 в Музее Норильска (Ленинский проспект, 14). Посетить выставку норильчане смогут до 25 июня. Вход на открытие выставки свободный. С 29 апреля посетить её можно ежедневно, кроме понедельника, с 11.00 до 19.00, в пятницу с 13.00 до 21.00. Запись на экскурсии идёт по телефону 46-13-27.

9 мая 2023 Музей Норильска в День Великой Победы уже по сложившейся доброй традиции пригласит норильчан в «Полковой блиндаж». Посетителей ждёт большая согревающая интерактивная программа с участием творческих коллективов.