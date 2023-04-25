К 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне в Музее Норильска откроют тематическую выставку
К 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне в Музее Норильска откроют тематическую выставку
На выставке «Они снимали кино про войну» будут представлены экспонаты из фондов Государственного центрального музея кино (Москва).
Выставка посвящена тем, кто создавал кинолетопись одного из самых трагичных периодов истории нашей страны, — военным кинодокументалистам. В Музее Норильска развернётся импровизированный полевой кинотеатр, который представит кадры советской фронтовой кинохроники. На широком экране покажут художественные и документальные фильмы того времени — повествование языком кино не о цифрах побед и жертв, не о хронологии, а о мужестве и отваге в период страшного испытания, о личной победе над собой и гражданском подвиге каждого.
«Цена кадра: каждый второй — ранен, каждый четвертый — убит…» Вся эстетика выставки и её содержание подчинены одной цели — рассказать о тех, благодаря кому мы можем видеть запечатлённые на пленке события, вспоминать о страшных и героических годах войны, понимать, какой ценой писалась эта историческая кинолетопись.
Проект продолжает цикл выставок «Слагаемые Победы» музейно-выставочного комплекса «Музей Норильска», приуроченных к ежегодным праздничным мероприятиям ко Дню Победы. В музейных залах снова будет представлено искусство военного времени, которое поддерживало моральных дух и стойкость солдат и командиров, медсестёр и врачей — всех тех, от кого исход войны зависел напрямую.
Открытие выставки состоится 28 апреля в 18.30 в Музее Норильска (Ленинский проспект, 14). Посетить выставку норильчане смогут до 25 июня. Вход на открытие выставки свободный. С 29 апреля посетить её можно ежедневно, кроме понедельника, с 11.00 до 19.00, в пятницу с 13.00 до 21.00. Запись на экскурсии идёт по телефону 46-13-27.
9 мая 2023 Музей Норильска в День Великой Победы уже по сложившейся доброй традиции пригласит норильчан в «Полковой блиндаж». Посетителей ждёт большая согревающая интерактивная программа с участием творческих коллективов.