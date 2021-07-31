«Как меня там встретят...»

Из поколения в поколение

Традиции собираться вместе, чтобы вспомнить о любимом актере, барде, поэте, в наших краях уже больше 36 лет. Первая встреча в клубе почитателей творчества Владимира Высоцкого прошла в день его рождения 25 января 1985 года. И с тех пор дважды в год, в дни памяти — 25 января и 25 июля, в культурно–досуговом центре имени Вл. Высоцкого устраивают творческие вечера, выставки, показы фильмов.

И в этом году организаторы на встрече в память о Высоцком вспоминали о «зачинщиках» традиции — клубе «Нерв» и его руководителе — горняке Валерии Сахарове, который в 1989 году добился присвоения кинотеатру «Талнах» имени Высоцкого. Споры о том, а был ли Высоцкий в Норильске? — идут до сих пор. В «Заполярке» выходил материал с таким названием, его легко можно найти в интернете. Есть свидетельства известного норильского строителя Виктора Михайловича Порваткина, который рассказал нам, как талнахские комсомольцы в июне 1966 года принимали Высоцкого, прилетевшего частным образом с друзьями на вертолёте, в красном уголке ТЭЦстроя–2. Знатоки вспоминают и строчки из стихотворения «Летела жизнь»: «В Норильске, например, в горячем цехе, мы пробовали пить стальной расплав...». Как бы то ни было, но Высоцкий стал близким человеком нескольким поколениям и продолжает жить в нашей памяти.

Другое дело — способны ли мы, люди старших поколений, открыв для себя творчество Высоцкого, передать его живые токи жажды добра и справедливости тем, кто идёт за нами... В этом году основными зрителями на встрече была молодёжь — подростки из трудовых отрядов школьников. Среди старших участников — Татьяна Ващаева и Ирина Беляева из центра литературного творчества «Водолей», поющий руководитель студии «Аквамарин» Елена Тихонова, посланцы Молодёжного центра Эмил Агазаде и Георгий Шейбин. Все они по–своему, исполнив стихи и песни Высоцкого или посвящения ему, объяснились в любви к творчеству мастера. Ведущая вечера Анастасия Зыкова, она начинающий режиссёр КДЦ, поделилась интересными фактами из биографии нашего героя.

В ожидании показа известного фильма «Хозяин тайги» с участием Владимира Высоцкого и Валерия Золотухина всем желающим предложили квест о жизни и творчестве Высоцкого из 16 вопросов, которые придумали в Молодёжном центре. Признаться, задания были не простые. Ну–ка, попробуйте сходу ответить, какие прозвища были у Владимира Семёновича в школе, или какой монолог он читал при поступлении в школу–студию МХАТ? Ребята из ТОШ, которым по 14–15 лет, поделились с нами, что многие из них никогда не слышали и не читали произведения Высоцкого, да и до этой встречи не представляли, кто же он такой, хотя в кино в КДЦ его имени ходили не раз...

Наиболее любознательные и догадливые, перемещаясь от фотографии к фотографии с подсказками, открыли для себя немало интересного из мира этого талантливого человека. Здесь же можно было сделать снимок на память в фотозоне со стареньким магнитофоном, печатной машинкой и этажеркой с книгами Высоцкого и в его честь, посмотреть выставку фотографий и экслибрисов, посвящённых ему. И конечно, без всяких сценариев запросто поговорить о нём.

Всё идёт из семьи

Вот Ирина Беляева, специалист «Норильсктелекома», член литобъединения «Водолей». Она недавно стала победителем турнира поэтов, для вечера специально подготовила песню «Белый слон», ей очень нравится, как её исполняет актриса Оксана Акиньшина. И ещё Ирина прочитала посвящение Высоцкому известного автора Юлия Кима. Высоцкий — с детства в её сердце, ведь большой поклонник его творчества и её отец, известный мастер–заточник ЦАТК Валерий Андреевич Беляев. Она была четвероклассницей, когда в 1980–м не стало Высоцкого, на пианино с подружкой подбирала его песни, тогда играть на гитаре ещё не умела. И Высоцкий как автор песен ей ближе, чем как актёр, она считает, что так глубже открывается его талант и душа.

А 14–летний Денис Бельченко из ТОШ «Омега» 42–й школы до этой встречи песен барда не слышал, да и теперь они его не заинтересовали, просто любит западный рок. Но всё же после этой памятной встречи понял, что была такая большая и интересная личность как Высоцкий.

В фотозоне познакомились и с Сергеем Абрамовым, который работает в общем центре обслуживания «Норникеля». Он в Норильске с 1980 года и полюбил Высоцкого благодаря отцу, который каждые выходные слушал его песни. Сергей ценит их, как и стихи автора, за глубинный смысл и продолжает слушать и читать в интернете. И очень рад, что на встречу, которая пришлась ему по душе, пригласили и молодёжь. Возможно, им сегодня не понять многогранности личности Высоцкого и её значения для нашей культуры, но начало положено... Не зря же две молоденькие девочки из ТОШ сказали: «Теперь точно будем Высоцкого слушать, у нас жизнь только начинается, всё ещё впереди...».

Татьяна Нагуманова, заведующая сектором организации зрителя культурно–досугового центра, родилась и выросла в Талнахе, любовь к творчеству Высоцкого — от отца, работника ЗСК. Она уверена, что всё начинается из семьи, и надеется, что придёт время, когда ребята смогут оценить масштаб личности этого великого человека.

Воспитатель ТОШ «Высшая лига» Евгений Марычев из 30–й школы, пока его ребята принимали участие в квесте, поделился с нами:

— Когда не стало Высоцкого, мне было три года, но благодаря родителям я постоянно слушал дома песни Высоцкого, потом ходил на встречи в киноклуб «Нерв», который до конца 1990–х, пока не уехал Валерий Сахаров, готовил различные программы о творчестве Высоцкого. И нам надо продолжать рассказывать о нём молодёжи. Ранее в школьной программе были его произведения, и сегодня в заданиях по ЕГЭ встречаются вопросы, связанные с Высоцким. Я сам перечитал его недописанные книги «Чёрная свеча» и «Роман о девочках». Считаю, что его роль Жеглова в сериале «Место встречи изменить нельзя» — великая, хотя вряд ли ребята его видели. По итогам сегодняшней встречи хотел бы ещё побеседовать со своими тошевцами, ведь понятно, что за 40 минут о таком человеке–глыбе не рассказать, это целая эпоха. У Высоцкого словарный запас свыше 40 тысяч слов, больше только Пушкин в своих стихах использовал... И какой темы ни касался Высоцкий — всегда был на высоте, кругозор огромный. А интерес к творчеству Высоцкого, к его личности по–прежнему должен идти из семьи. Моя мама в своё время видела в Театре на Таганке Высоцкого в роли Гамлета. И мне бы сейчас очень хотелось побывать и в музее Высоцкого в Москве, и на его мемориале на Ваганьковском кладбище. Я уверен, что в школьную программу необходимо вернуть изучение произведений Высоцкого, мало что так душу русского человека формирует.

Святое дело

В памятный день в КДЦ мы познакомились и с Дмитрием Чувашовым, он приехал с Алтая, трудится на вахте на ТЭЦ–3. Рождённый в 1980 году, в год кончины Высоцкого, говорит, что рос на его музыке, которая наполнена жизненной силой. Он с сожалением заметил, что жизнь сейчас очень изменилась, и новые поколения воспитываются на сомнительных образах. Конечно, молодёжи нельзя навязать любовь к Высоцкому, но помочь ребятам прикоснуться к его наследию — дело святое.

Самым любознательным из посетителей, наверное, оказался 26–летний электромонтёр с Медного завода Андрей Толубенко. Он дотошно разглядывал каждый снимок, вчитывался в информацию на выставке. О вечере узнал из соцсетей и впервые приехал в КДЦ, чтобы больше узнать о Высоцком. Он поделился, что сделал для себя много открытий, поняв, какой яркий, сильный и умный человек жил и творил в нашей стране. Андрей намерен ещё не раз сюда вернуться, ведь встречи, посвящённые памяти Владимира Высоцкого, будут продолжаться и в будущем.

Весь день в КДЦ звучали песни Владимира Семёновича, особенно запомнились эти строки: «Как меня там встретят, кто меня обнимет и какие песни мне споют...». Пройдёт ещё с десяток лет — кто расскажет о Высоцком своим детям...