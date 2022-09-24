Как не надо любить

Норильск — снова первый

Премьера спектакля «Обещание на рассвете» режиссёра Алексея Кузьмина–Тарасова по художественной автобиографии французского классика Ромена Гари состоялась в Московском театре им. А. С. Пушкина ещё восемь лет назад. Однако, по мнению артистов, исполняющих главные роли, эта история не имеет возраста и она навсегда, ну или надолго.

– Этот роман настолько хорош, что с успехом идёт сквозь время, — делится Александра Урсуляк, актриса театра и кино, лауреат премии «Золотая маска — 2014» и исполнительница роли матери. — Этот спектакль мы играем много и часто, постоянно с ним гастролируем. Это история об основополагающих вещах — любви матери к ребёнку, любви к Родине. Это те вещи, которые не перестанут быть актуальными в любые времена. Книга написана с большим юмором, при этом с некоторой грустной философией, всё это передаётся в спектакле, поэтому он недлинный, нескучный, в меру весёлый и в меру пронзительный. Мне кажется, у каждого зрителя, побывавшего на этой постановке, появляются какие–то свои моменты, на которые откликается сердце.

– Любой спектакль, идущий год за годом, развивается, становится лучше, интереснее и, на мой взгляд, даже глубже и тоньше, — соглашается Андрей Заводюк, заслуженный артист России, исполнитель роли сына. — Ведь постановка сразу после премьеры — как маленькое дитя, не совсем твердо стоящее на ногах. Благодаря времени он становится более осознанным и осмысленным. Нашему сейчас восьмой год, но, что интересно, у вас в Норильске мы играем самый первый спектакль в этом театральном сезоне.

«Что может быть опасного в любви?», — спросит читатель. Загляните в театр или прочтите на досуге эту автобиографию, настаивают артисты. Любовь, она разная, особенно материнская.

– Я рада, что персонаж матери на самом деле неодноплановый, — признаётся Александра Урсуляк. — Про неё нельзя просто сказать: какая хорошая мама. Она, конечно, любила своего сына, но удушающей любовью. В нашем спектакле мы не делаем акцент на то, что прописано в книге, ведь главный герой заканчивает жизнь самоубийством. Такая любовь и такая ответственность, навешанная с самого детства на ребёнка, — это тяжёлый груз. С одной стороны, она его закалила, выпестовала, сделала его таким, каким он стал, но при этом она превратила его в глубоко несчастного человека, который просто не смог стать счастливым.

– На мой взгляд, это величайший роман литературы XX века, — с придыханием говорит Андрей Заводюк. — Это история невероятной, очень страстной, при этом жёсткой любви матери и сына. Она отдала ребёнку всё, чтобы он осуществил её мечту — стал дипломатом и великим писателем. Но судьба его трагична, потому что когда он выполнил все обещания, данные матери, он понял, что его жизнь больше не имеет никакого смысла... И застрелился. При этом он был невероятно талантлив, очень успешен, стал дипломатом, французским послом, получил две литературные Гонкуровские премии, был любимцем женщин, поговаривают, в списке его поклонниц числилась и Грета Гарбо. Но, как только он выполнил все обещания, он больше не знал как и зачем жить. Я считаю, нужно просто любить своих детей и всё.

Режиссёр использует в спектакле интересный ход: роль матери исполняет молодая актриса, а роль сына — возрастной артист, как принято говорить в таких случаях, годящийся ей в отцы.

– Главный герой общается со зрителем, делясь своими воспоминаниями, — объясняет исполнительница главной роли. — А ведь мы часто вспоминаем наших родителей молодыми и красивыми. Это яркие детские впечатления, когда мы помним, в каком платье была мама, какие на ней тогда были туфли. Редко, когда мы вспоминаем их стариками. В этом и есть режиссёрский ход, просто сын помнит маму именно такой.

Отцы и дети

Для Александры Урсуляк вечный тургеневский вопрос не нов. Пожалуй, только ленивый журналист не спрашивал, как её отец (Сергей Урсуляк — известный российский кинорежиссёр, сценарист и продюсер — прим. авт.) повлиял на её жизненный выбор.

– Родители очень много для меня значат, как и в жизни любого человека, даже если он сам в это не очень верит. Наши родители живут в нас очень глубоко, — признаётся Александра Урсуляк. — Что касается жизненного выбора, у меня ощущение, что я его ещё не сделала. Всё время о чём–то думаю, что–то выбираю. Я всегда была достаточно своенравным человеком, и мне всегда было сложно соглашаться с кем–то только «потому что». Я всё люблю проверять на своём опыте, наступать на свои грабли и делать свои выводы. Так уж я устроена, и мои родители, как никто, хорошо это знают, поэтому уже давным–давно мне никто ничего не советует.

Ну а мы советуем в эти дни всё же попасть в Норильский Заполярный театр драмы им. Вл. Маяковского. Фестиваль «Золотая маска» в самом разгаре. Впереди горожан ждут ещё две постановки: «Ревизор» питерского театра «Суббота» (30 сентября, 1 октября) и спектакль «Мальчики» новосибирского театра «Глобус» по повести Владислава Крапивина «Та сторона, где ветер». Завершится большой театральный форум 2 октября.